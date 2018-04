Presse: SR Technics pourrait supprimer jusqu'à 300 postes

Zurich (awp) - Le spécialiste de la maintenance aéronautique SR Technics pourrait supprimer jusqu'à 300 postes, a affirmé vendredi soir la radio et télévision alémanique SRF sur son site internet, citant deux sources proches du dossier.SR Technics n'a pas commenté l'information et renvoyé à une conférence de presse lundi.En 2015, la société avait supprimé 250 emplois dans un premier temps et 300 de plus par la suite.L'ex-filiale de la défunte Swissair est depuis 2016 propriété du chinois HNA Group, qui détient également en Suisse le service de restauration à bord Gategroup, le fournisseur de services aéroportuaires Swissport et une participation dans le spécialiste des boutiques hors taxes Dufry.uh/al(AWP / 06.04.2018 22h19)