Presse: Softbank lorgnerait sur près d'un tiers du capital de Swiss Re

Zurich (awp) - Le Financial Times livre lundi de nouvelles indiscrétions sur les pourparlers en cours entre Swiss Re et le japonais Softbank, autour d'une importante prise de participation du second dans le premier. Le conglomérat diversifié nippon viserait entre 20 et 30% du capital du numéro deux mondial de la réassurance, croit savoir le quotidien financier de référence dans son édition de lundi.Une telle opération lui offrirait plusieurs fauteuils au sein du conseil d'administration de Swiss Re et permettrait d'influer sur la manière dont le groupe zurichois gère son portefeuille de quelque 161 mrd USD.Une prise de participation de 30% représenterait au cours du jour une valeur de près de 10 mrd CHF, hors primes.Citant des sources impliquées dans les négociations, le journal britannique explique que le directeur d'UBS, Sergio Ermotti, a joué les entremetteurs entre le président de Swiss Re, Walter Kielholz, et le fondateur et patron de Softbank Masayoshi Son.jh/rp(AWP / 19.02.2018 08h02)