Presse: Vekselberg dépose plainte contre les grandes banques suisses

(ajoute détails sur Julius Bär, cours de Bourses)Zurich (awp) - Viktor Vekselberg a déposé des plaintes contre les deux grandes banques suisses, Credit Suisse et UBS, selon des informations de l'hebdomadaire Schweiz am Wochenende qui s'appuie sur des sources proches du dossier. L'oligarque russe reproche aux groupes d'avoir gelé ses avoirs privés de près de 2 milliards de francs en raison des sanctions américaines.Comme les comptes ont été ouverts en Suisse et que l'argent est libellé en francs et non en dollars, M. Vekselberg a décidé d'actionner la justice, car il estime qu'il n'y a aucune base juridique pour le blocage de ses comptes.En plus de sa fortune privée, les participations dans les groupes Sulzer, Oerlikon et Schmolz+Bickenbach sont aussi bloquées. Renova, la société de participation de M. Vekselberg, ne dispose d'aucune information sur la date où ces participations seront libérées.M. Vekselberg et Renova n'envisageraient non seulement des poursuites contre Credit Suisse et UBS, mais également contre le gestionnaire de fortune Julius Bär et d'autres établissements financiers, a affirmé lundi le journal Finanz und Wirtschaft. Le bihebdomadaire économique se réfère à des sources proches de Renova.Au total, des avoirs de 4 milliards de francs seraient concernés par les mesures prises par les banques, de manière directe et indirecte.Ces potentiels déboires judiciaires pesaient sur les cours des titres UBS et Credit Suisse, qui reculaient à la Bourse suisse de respectivement 0,1% et 0,2%, à contre courant d'un indice SMI en hausse de 0,2% à 13h00. L'action Julius Bär (+0,3%) ne semblait par contre pas tenir compte de ces informations.dm/rp/ol/al(AWP / 28.05.2018 13h07)