Presse: l'IPO de Gategroup en danger

Zurich (awp) - L'entrée en Bourse (IPO) du fournisseur de services à bord des avions Gategroup sur SIX est menacée. C'est ce que rapporte Finanz und Wirtschaft dans son édition du 24 mars. Le journal cite un collaborateur d'une banque qui participe à l'IPO. La recherche d'investisseurs est très difficile, selon lui.Le journal a procédé à un sondage auprès d'investisseurs potentiels et ces derniers ont critiqué le prix. La fourchette de 16 à 21 CHF par action annoncée mi-mars représente une capitalisation de marché d'environ 2,1 à 2,6 mrd CHF. Même au prix inférieur de la fourchette, c'est trop cher, rapporte le journal.Par ailleurs, nombre des investisseurs contactés par le journal ont critiqué le fait que l'actuel propriétaire de Gategroup, le chinois HNA, va rester actionnaire de référence. Le flottant est prévu entre 63% et 65%. Les Chinois sont en difficultés financières et pourraient être obligés de vendre leurs actions après un délais de blocage (lock-up), craint-on. Cela influencerait alors négativement le cours de l'action.rw/rp(AWP / 24.03.2018 11h23)