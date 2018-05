Presse: le fabricant de machines Klingelnberg doit annoncer mercredi son IPO

Zurich (awp) - Le fabricant de fraiseuses et ponceuses Klingelnberg doit annoncer mercredi ses plans en vue d'une future introduction en Bourse. Un article en ligne du bi-hebdomadaire économique "Finanz und Wirtschaft" (FuW) s'appuie sur des informations provenant d'investisseurs.Le groupe est en mains familiales et emploie environ 1300 collaborateurs. Klingelnberg dispose d'un siège social à Zürich-Oerlikon ainsi que de sites de production en Allemagne et en Hongrie.Klingelnberg n'était pas joignable pour commenter les informations relayées dans l'articles.ra/mk/ol/rp(AWP / 29.05.2018 17h40)