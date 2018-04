Presse: le logisticien Ceva va confirmer son introduction en Bourse vendredi

Zurich (awp) - L'introduction en Bourse (IPO) du logisticien Ceva se précise. La société zougoise veut officialiser vendredi son intention d'entrer à la cote sur SIX Swiss Exchange, rapporte mercredi Finanz und Wirtschaft.Propriétaire de Ceva, la société d'investissement américaine Apollo estime la valeur de l'entreprise à quelque 3 mrd CHF. Ce montant inclut un endettement de 700 mio qui persistera après l'IPO. La valeur boursière du logisticien devrait ainsi se situer entre 2 mrd et 2,5 mrd CHF. Dans le cadre de la cotation, les actionnaires actuels demeureront investis.Apollo aurait pu céder Ceva l'automne dernier pour une somme de 2,85 mrd EUR, selon Finanz und Wirtschaft. L'offre du concurrent français SNCF Geodis a toutefois été rejetée.Aux côtés des concurrent Kühne+Nagel et Panalpina, Ceva fait partie des quinze plus grandes sociétés logistiques du monde. Sa cotation à la Bourse de Zurich a fait l'objet de spéculations dans la presse à la fin du mois de mars.ra/hr/fr/jh(AWP / 04.04.2018 09h59)