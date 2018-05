Presse: les discussions entre Swiss Re et Softbank sont au point mort

Zurich (awp) - Les négociations entre Swiss Re et le groupe technologique japonais Softbank autour d'une prise de participation importante dans le réassureur helvétique seraient au point mort. Des divergences subsistent sur le prix d'achat et sur le périmètre de la transaction, rapporte mercredi soir l'agence Bloomberg.Contacté par AWP, Swiss Re n'a pas souhaité apporter de commentaire à cet article.Les discussions autour d'un partenariat stratégique entre les deux groupes durent depuis plusieurs mois déjà. Selon certaines estimations, Softbank devrait s'emparer au maximum de 10% du capital-actions du réassureur suisse. A un moment donné, une acquisition à hauteur d'un tiers avait été évoquée dans la presse.Pour le patron de Swiss Re Christian Mumenthaler, la coopération serait profitable en termes de nouvelles technologies, notamment. "Softbank est l'un des plus grands investisseurs technologiques au monde, ce qui créera certainement des opportunités pour Swiss Re dans le cadre d'un partenariat", avait-il déclaré le mois dernier.jb/tp/fr/lk(AWP / 02.05.2018 18h29)