Presse: un accord entre Saint-Gobain et Sika imminent

Zurich (awp) - Le bras de fer que se livrent depuis des années le français Saint-Gobain et le groupe Sika pour la prise de contrôle de ce dernier pourrait être résolu ce vendredi, a affirmé le Financial Times. Selon le quotidien britannique, le groupe hexagonal rachèterait la participation de la famille héritière des fondateurs de Sika pour la revendre ensuite partiellement à la société zougoise.Saint-Gobain rachèterait, comme initialement prévu, pour 3 milliards de francs la participation de 17% que détient la holding Schenker-Winkler (SWH), qui représente les intérêts des héritiers de la famille fondatrice Burkard, ainsi que les 52% des droits de vote, a indiqué le Financial Times en s'appuyant des déclarations de personnes proches du dossier.Saint-Gobain revendrait ensuite une participation de 7% pour 2 milliards de francs au chimiste de la construction et conserverait une part de 10% dans Sika.Le groupe français restituerait également les droits de vote qu'il a acquis lors d'une assemblée générale extraordinaire.Interrogés par le journal économique, Saint-Gobain a refusé de commenter l'information, tandis que Sika n'était pas joignable dans l'immédiat.al/(AWP / 11.05.2018 06h21)