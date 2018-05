Presse: un accord entre Saint-Gobain et Sika imminent

(ajoute détails de l'opération, contexte)Zurich (awp) - Le bras de fer que se livrent depuis des années le français Saint-Gobain et le groupe Sika pour la prise de contrôle de ce dernier pourrait trouver son épilogue ce vendredi, a affirmé le Financial Times. Selon le quotidien britannique, le groupe hexagonal rachèterait la participation de la famille héritière des fondateurs de Sika pour la revendre ensuite partiellement à la société zougoise.Saint-Gobain rachèterait, comme initialement prévu, pour 3 milliards de francs, la participation d'environ 17% dans Sika que détient la holding Schenker-Winkler (SWH), qui représente les intérêts des héritiers de la famille fondatrice Burkard, ainsi que les 52% des droits de vote, a indiqué le Financial Times en s'appuyant des déclarations de personnes proches du dossier.Le géant hexagonal revendrait par la suite une participation de 7% pour 2 milliards de francs au chimiste de la construction et conserverait une part de 10% dans Sika. Le groupe de matériaux de construction pourrait ensuite vendre sa participation restante les années suivantes.Le groupe français restituerait également les droits de vote qu'il a acquis lors d'une assemblée générale extraordinaire.Interrogés par le journal économique, Saint-Gobain a refusé de commenter l'information, tandis que Sika n'était pas joignable dans l'immédiat.L'origine du litige remontre à décembre 2014. La famille Burkard avait alors accepté de Saint-Gobain 2,75 milliards de francs en échange de ses parts, qui se montent à 16,1% du capital mais représentent 52,4% des droits de vote. Le groupe tricolore avait récemment réitéré ses prétentions sur Sika, lors de la publication de ses résultats annuels.La direction et une partie du conseil d'administration s'étaient opposés à cette transaction et avaient bloqué l'opération.Récemment, l'avocat de la famille Burkard s'était épanché dans la presse alémanique sur le souhait des héritiers de renégocier le contrat conclu avec le mastodonte français il y a quatre ans. L'offre comprenait alors une prime de 80% sur le cours de l'action, que la performance boursière a depuis transformé en une décote de près 20%.al/buc(AWP / 11.05.2018 06h39)