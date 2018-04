Prévisions ABB: bénéfice trimestriel de 578 millions de dollar attendu

Zurich (awp) - Le groupe technologique ABB publie jeudi 19 avril ses résultats pour le premier trimestre 2018. Au total, quatorze analystes ont établi les prévisions suivantes:T1 2018E(en mio USD) consensus AWP T1 2017Aentrées de commandes 9'226 8'403ventes 8'366 7'854Ebita opérationnel 1'008 943bénéfice net 575 724FOCUS: ABB devrait avoir vu ses entrées de commandes progresser plus rapidement que son chiffre d'affaires. Une hausse solide est attendue pour les deux valeurs et devrait avoisiner les deux chiffres. Toutefois, une grande partie de la croissance sera à mettre au crédit d'effets de change favorables.Les analystes s'attendent également à ce que la hausse des entrées de commandes soit portée par les petits contrats - jusqu'à 15 millions de dollars - tandis que les contrats plus conséquents devraient avoir évolué de manière plus retenue, surtout dans les divisions de l'automatisation industrielle et des réseaux électriques. Le trimestre s'annonce en revanche meilleur pour les segments dédiés aux produits d'électrification et à la robotique.Le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) risque de se voir une nouvelle fois freiné par le programme "Power up" dans la division réseaux électriques. La marge Ebita est anticipée en moyenne à 12,0%, contre 10,9% au quatrième trimestre 2017 et 12,1% au même trimestre de l'année précédente.Dans un commentaire, la Deutsche Bank a souligné que le résultat ne devrait pas être brillant au premier trimestre, mais que la situation devrait s'améliorer au second.OBJECTIFS: "nous continuerons à refuser de donner des prévisions chiffrées", a insisté le directeur général (CEO) Ulrich Spiesshofer lors de la conférence de bilan en février. "Nous sommes plus positifs qu'avant sur nos prévisions", a-t-il toutefois ajouté. "Nous nous attendons à voir notre chiffre d'affaires tout comme nos ventes progresser pendant l'année en cours"."Tous nos marchés cibles connaissent une évolution au moins latérale voire à la hausse", a-t-il ajouté pour justifer son optimisme. Il s'attend à ce que l'environnement de marché reste positif en Europe, tout comme aux Etats-Unis et en Chine, où une croissance est attendue.La réforme fiscale américaine devrait soutenir les secteurs de l'énergie et de l'industrie, a-t-il estimé. Pour autant, elle ne devrait pas directement profiter à ABB. "L'impact sur notre résultat sera neutre", a expliqué le directeur financier (CFO) Timo Ihamuotila en février. La tendance haussière des taux d'intérêts devrait avoir une influence limitée, grâce au faible endettement du groupe.POUR MÉMOIRE: la transformation de la division réseaux électriques est en bonne voie, selon M. Spiesshofer. Il a affirmé que l'unité dégage une marge opérationnelle située entre 10 et 14% sur une base pro forma. La diminution de l'exposition aux activités EPC (Engineering, Procurement, Construction) a constitué une étape importante et a permis de réduire les risques.En décembre, la délocalisation partielle des activités EPC, qui a coûté environ 140 millions de dollars, a pesé sur le bénéfice au quatrième trimestre 2017 par rapport au précédent.En mars, M. Spiesshofer a indiqué que la contribuition du spécialiste autrichien des solutions d'automatisation Bernecker + Rainer (B&R) au résultat d'ABB a été "en ligne" avec les attentes, voire un peu au-dessus. La finalisation de l'acquisition de General Electric Industrial Solutions est attendue dans le courant du premier semestre 2018.COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre ABB a gagné 15%, environ deux fois plus que l'indice SMI des valeurs vedettes.site web: www.abb.comyl/jl/cf/ab/ol/buc(AWP / 18.04.2018 14h00)