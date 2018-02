Prévisions Adecco: chiffre d'affaires trimestriel autour de 6,00 mrd EUR

Zurich (awp) - Le mastodonte du travail temporaire Adecco prévoit de livrer jeudi 1er mars sa copie sur l'ultime partiel de l'an dernier. Treize analystes se sont essayés à l'exercice des pronostics:T4 2017E(en mio EUR) consensus AWP T4 2016Achiffre d'affaires 6'003 5'869bénéfice brut 1'126 1'106ebitda* 307 292bénéfice net* 204 216(en CHF)dividende 2,50 2,40*publiéFOCUS: Adecco sera attendu au tournant, après les déclarations optimistes de ses responsables et les résultats présentés par ses concurrents. Le marché de l'emploi temporaire se porte par ailleurs à merveille. La direction a toutefois mis en garde contre tout excès de confiance, mettant en exergue une base de comparaison déjà élevée. Du côté des analystes, les paris sur la croissance ajustée s'établissent en moyenne à 5%.La répartition géographique sera comme à l'accoutumée suivie de près, notamment sur l'important marché hexagonal mais aussi en Italie, en Péninsule ibérique ou encore sur le Benelux et les Pays nordiques. Si ces débouchés inspirent confiance, la tendance risque de s'être avérée moins favorable outre-Rhin, outre-Manche ainsi qu'outre-Atlantique.Les paris sont aussi ouvert sur le statut de numéro un du secteur dont jouit pour l'heure Adecco, son grand rival néerlandais Randstad ayant déjà revendiqué près de 6 mrd EUR de chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre de l'an dernier. Le directeur général (CEO) Alain Dehaze avait anticipé cette question en novembre déjà, assurant que dans tous les cas, son entreprise demeurait la plus rentable du secteur.Reste que sur ce plan là également, les pronostics font état d'un recul en raison d'exceptionnels comptabilisés sur la fin de l'exercice 2016.Adecco a pris pour habitude de livrer de premières impressions à chaud sur la marche de ses affaires en début de trimestre, sans aller toutefois jusqu'à s'aventurer en terrain chiffré sur la suite de l'exercice.OBJECTIFS: l'équipe constituée autour d'Alain Dehaze et du directeur financier (CFO) Hans Ploos van Amstel a revu ses ambitions à moyen terme à la hausse en septembre dernier. Adecco doit afficher à l'horizon 2020 une croissance quatre fois supérieure à celle du produit intérieur brut (PIB), au lieu de trois fois jusqu'à présent.La base de coûts doit dans le même temps être élaguée de 250 mio EUR et le rapport entre les frais généraux et administratifs et chiffre d'affaires doit être abaissé de 100 points de base.Le coût des mesures nécessaires à la concrétisation de ces objectifs est devisé à 245 mio EUR, à additionnel au frais de restructuration de quelque 200 mio EUR prévus sur l'année en cours et la suivante.La politique de rémunération des actionnaires prévoit un dividende "au moins égal" à celui de l'année précédente et le taux de reversement des bénéfice doit s'établir à terme dans une fourchette de 40 à 50%. Le capital excédentaire sera dévolu à des programmes de rachat d'actions.POUR MÉMOIRE: Adecco a annoncé en février l'acquisition de la plateforme de recrutement américain Vettery, sans s'épancher sur les détails financiers de la transaction.COURS DE L'ACTION: le titre Adecco s'est apprécié de 2% depuis début janvier, à contre-courant d'un SMI en repli. La nominative avait déjà progressé de 13% l'an dernier.Homepage: www.adecco.coman/rw/jh(AWP / 28.02.2018 14h30)