Prévisions Adecco: chiffre d'affaires trimestriel de 5690 mio EUR

Zurich (awp) - Le spécialiste du placement de personnel Adecco prévoit de lever le voile mardi 8 mai sur sa performance au premier trimestre de 2018. Cinq analystes se sont prêtés à l'exercice des pronostics:T1 2018E(en mio EUR) consensus AWP fourchette T1 2017A estimationschiffre d'affaires 5'690 5'678 - 5'705 5'730 4- croissance organique* 5,2 4,7 - 5,6 6,0 4bénéfice brut 1'022 1'006 - 1'033 1'078 4Ebita (ajusté) 235 226 - 246 273 4Ebita (effectif) 225 222 - 230 270 4bénéfice net** 148 142 - 153 176 3* en % et ajustée du nombre de jours ouvrés** après minoritairesFOCUS: la direction risque de ne pas échapper aux questions désormais récurrentes de la part des observateurs, sur la croissance souffreteuse du mastodonte du travail temporaire d'une part et sur l'évolution de la rentabilité, décevante en fin d'année dernière, de l'autre.Les responsables de l'entreprise avaient avancé en mars une croissance organique combinée de quelque 5% entre janvier et février, contre encore 7% sur le dernier partiel de l'an dernier. Le patron belge Alain Dehaze avait toutefois tenu à attribuer ce ralentissement à un moindre nombre de jour ouvrés sur la période concernée.Si l'important marché français semble profiter d'une embellie, les chiffres récemment publiés par la concurrence laisse entrevoir l'amoncellement de nuages sur l'Amérique du Nord.OBJECTIFS: l'exécutif d'Adecco a défini de nouveaux jalons pour sa feuille de route à moyen terme (à l'horizon 2020) en septembre dernier, parmi lesquels une croissance jusqu'à quatre fois supérieure à celle du PIB, un allègement de quelque 250 millions de la base de coûts, ainsi qu'un rabotage de 100 points de base sur le rapport entre frais de distribution, généraux et administratifs d'une part et chiffre d'affaires de l'autre.Les remaniements nécessaires impliquent toutefois des investissements devisés à 245 millions pour la croissance et à 200 millions pour les mesures de restructuration.A l'occasion de la journées des investisseurs, le directeur financier Hans Ploos van Amstel avait évoqué et détaillé une politique de dividende "progressive". Celle-ci vise un ratio de distribution du bénéfice compris entre 40 et 50%. La rémunération des actionnaires par action doit toujours être au moins égale à celle distribuée l'année précédente, y compris en cas de récession.POUR MÉMOIRE: l'acquisition annoncée mi-avril du spécialiste de la formation continue General Assembly, valorisant la société américaine à 412,5 millions de dollars (397,2 millions de francs), aura pour corollaire un report sur la fin de l'année en cours et le début de la suivante du programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros promis par Adecco.COURS DE L'ACTION: l'action Adecco a suivi une pente descendante depuis le début de l'année, s'échangeant désormais autour de 66 francs contre encore 80 francs en janvier.Homepage: www.adeccogroup.comab/rw/jl/jh/rp(AWP / 07.05.2018 14h30)