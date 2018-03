Prévisions Bâloise: bénéfice net attendu entre 527,0 mio et 579,0 mio CHF

Zurich (awp) - L'assureur Bâloise publie le 27 mars ses chiffres pour l'année 2017. Sept analystes ont participé à l'élaboration du consensus AWP.2017E(en mio CHF) cons. AWP fourchette 2016A analystesprimes brutes 6'744 6'636 - 6'845 6'712 4ratio combiné (%) 91,7 91,0 - 92,5 92,2 6bénéfice net* 551,7 527,0 - 579,0 534,8 6fonds propres* 6'230 6'042 - 6'413 5'774 4(en CHF)dividende/action 5,44 5,40 - 5,50 5,20 7* attribuable aux actionnairesFOCUS: les analystes tablent dans l'ensemble sur un résultat 2017 solide, légèrement meilleur en rythme annuel. Des améliorations opérationnelles sont particulièrement attendues dans l'assurance dommages, malgré les frais occasionnés par les tempêtes qui ont balayé l'Allemagne l'automne dernier. Un modeste relèvement du dividende est également prévu.OBJECTIFS: lors de la publication du rapport intermédiaire, la direction s'est bornée à déclarer que le programme "Simply Safe" suivait son cours. Le groupe vise un reflux de liquidités de 2 mrd CHF dans la société holding, assorti d'un afflux de 1 million (+30%) de nouveaux clients.POUR MÉMOIRE: Bâloise a investi récemment dans la société britannique de conseil et de placement Anthemis et l'entreprise allemande Omni:us, dans une optique de numérisation des activités.COURS DE L'ACTION: les remous récents sur le marché des actions n'ont pas épargné la nominative Bâloise. Depuis le début de l'année, le titre a perdu 5%, contre plus de 8% pour le SMI.Homepage: www.baloise.chyl/dm/mk/fr/rp(AWP / 26.03.2018 14h30)