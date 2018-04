Prévisions Clariant: Ebitda trimestriel attendu à 267 millions de francs

Zurich (awp) - Le chimiste Clariant présentera mercredi 25 avril ses résultats pour le premier trimestre 2018. Au total, six analystes se sont prêtés au jeu des prévisions.T1 2018E(en mio CHF) cons. AWP fourchette T1 2017A estimationschiffre d'aff. 1'681 1'642 - 1'721 1'602 6Ebitda ajusté 267 256 - 272 250 6- Marge (en %) 15,7 15,1 - 16,2 15,6 6FOCUS: Les analystes s'attendent à de solides résultats pour le premier trimestre. L'évolution sur le marché des devises devrait avoir soutenu le résultat, tout comme la solide conjoncture internationale et la hausse des prix du pétrole. Pour cette raison, les segments cycliques Catalysis et Natural Resources devraient avoir enregistré une bonne performance.OBJECTIFS: Le chimiste table sur une croissance en monnaies locales non chiffrée pour l'année en cours ainsi que sur une amélioration des flux de trésorerie opérationnels, de l'EBITDA absolu et de la marge correspondante avant effets exceptionnels. Les objectifs sont ainsi similaires à ceux formulés en 2017.POUR MÉMOIRE: Clariant a connu des mois turbulents ces derniers temps. Après l'abandon du projet de fusion avec l'américain Huntsman en octobre 2017, la société a du composer avec les exigences des investisseurs activistes. Fin janvier, Standard Industries et 40 North s'étaient déjà retirés.Le paquet d'actions de près de 25% a été cédé au chimiste saoudien Sabic. Au regard de ce changement, les investisseurs attendent désormais de la direction de Clariant des comptes-rendus des discussions avec Sabic, qui devraient avoir eu lieu entre temps.En septembre, Clariant sera en mesure de présenter l'issue des discussions avec Sabic et leur étroite collaboration, a souligné le directeur général (CEO) Hariolf Kottmann mi-mars lors de l'assemblée générale. Auparavant, le mois de juillet avait été évoqué.Entre-temps, la direction de Clariant a esquissé ses ambitions de croissance au cours de différentes rencontres investisseurs. D'ici 2021, le chiffre d'affaires doit progresser à environ 2 milliards de dollars aux Etats-Unis et au Canada. L'année dernière, le groupe a réalisé des ventes d'environ 1,25 milliards de dollars sur ces deux marchés, ce qui signifie qu'une hausse de 60% est escompté en quatre ans.En Chine, Clariant souhaite même voir son chiffre d'affaires doubler d'ici 2021. Grâce à différentes initiatives de croissance régionalement, le potentiel est bien présent, a souligné l'entreprise il y a quelques semaines.COURS DE L'ACTION: le titre Clariant a reculé depuis le début de l'année (-9,5%). Le retrait de White Tale a fait chuter le cours, toutefois, il faut rappeler que la progression avait atteint 55% l'année dernière.Homepage: www.clariant.comyl/an/ra/ol/rp(AWP / 24.04.2018 14h00)