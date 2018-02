Prévisions Clariant: ventes annuelles attendues entre 6,15 mrd et 6,36 mrd CHF

Zurich (awp) - Le groupe de spécialités chimiques Clariant publie mercredi 14 février ses résultats 2017. Treize analystes ont établi les prévisions suivantes:2017E(en mio CHF) cons. AWP fourchette 2016A estimationschiffre d'affaires 6'322 6'152 - 6'362 5'847 12Ebitda* 959 946 - 983 887 7(en CHF)dividende 0,50 0,45 - 0,65 0,45 13* hors exceptionnelsFOCUS: Clariant a connu dernièrement une période pour le moins agitée. Après la tentative avortée de fusion avec le concurrent américain Huntsman en octobre, la direction du groupe de Muttenz a eu maille à partir avec les exigences de remuants actionnaires activistes d'outre-Atlantique. Fin janvier, Standard Industries et 40 North ont décidé de quitter le navire, démentant les "we are here to stay" proférés par leurs dirigeants en octobre dernier.Le paquet d'actions de 25%, regroupés dans le véhicule d'investissement White Tale, a été cédé au géant chimique saoudien Sabic. Les déclarations réitérées de ce dernier, qui se considère comme une investisseur stratégique de Clariant, ne convainquent pas les experts, qui rappellent que Sabic n'a pas pour habitude de se contenter de participations minoritaires.A la lumière de ces développements, les investisseurs seront suspendus aux lèvres de la direction du groupe concernant Sabic et les discussions qui devraient entre-temps avoir eu lieu avec le principal actionnaire.La publication des résultats annuels passe ainsi au second plan, même si la plupart des analystes s'attend à une performance solide.OBJECTIFS: le groupe de Muttenz s'attend pour l'année écoulée à une croissance - non spécifiée - de son chiffre d'affaires en monnaies locales, ainsi qu'à une amélioration de sa trésorerie opérationnelle, de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) et de la marge afférente, hors effets exceptionnels.En novembre, Clariant a confirmé ses ambitions à moyen terme, à savoir, une marge Ebitda hors effets non-récurrents comprise entre 16 et 19%.POUR MÉMOIRE: la passe d'armes attendue entre la direction du groupe et son principal actionnaire lors de la prochaine assemblée générale n'aura pas lieu. Le 25 janvier, l'investisseur activiste White Tale a annoncé la vente de son paquet de 24,99% au chimiste de spécialités Saudi Basic Industries (Sabic).Dans la foulée, la direction de Clariant avait dit vouloir entamer des pourparlers avec son actionnaire saoudien afin d'explorer des possibilités de créer de la valeur ajoutée. Elle s'était par ailleurs engagée à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des autres actionnaires.COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action Clariant pointe nettement dans le rouge (-7,8%), en net contraste avec la performance de l'exercice écoulé (+55%).site web: www.clariant.comjl/ra/buc/rp(AWP / 13.02.2018 14h30)