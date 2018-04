Prévisions Credit Suisse: bénéfice trimestriel attendu à 662 millions de francs

Zurich (awp) - La grande banque Credit Suisse publie mercredi 25 avril son résultat au premier trimestre 2018. Six analystes ont participé à l'élaboration du consensus AWP.T1 18Een mio CHF cons. AWP T4 17A T1 17Aproduit d'expl. 5'505 5'189 5'534bénéfice av. impôts 965 141 670résultat net 662 -2'093 596FOCUS: Credit Suisse, par la voix de son directeur général (CEO) Tidjane Thiam, a fourni le mois dernier lors d'une conférence à Londres des indications assez détaillées sur la marche des affaires. La division de banque d'affaires Global Markets (GM) devrait avoir généré des recettes libellées en dollar stables sur un an. Les revenus globaux devraient pâtir d'une base de comparaison défavorable. "Le premier trimestre sera rentable", a néanmoins assuré le CEO.L'affaiblissement du dollar face au franc lors des trois premiers mois de l'année devrait se répercuter négativement sur les recettes encaissées en billets verts. Le rival UBS a également été concerné par ces fluctuations, ses résultats trimestriels en dollars étant meilleurs que ceux exprimés en francs.M. Thiam a confirmé à Londres l'objectif d'économie de 4,2 milliards de francs sur deux ans. Plus de 75% des réductions de coûts sont déjà réalisées. Des améliorations opérationnelles doivent encore déployer leurs effets. Aucun nouveau plan de restructuration ne sera annoncé, a expliqué le CEO.La banque traverse depuis trois ans une phase de restructuration. Selon la banque cantonale de Zurich, l'unité de défaisance SRU pourrait causer quelques mauvaises surprises. L'évolution des bénéfices dépendra en grande partie de cette division, affirme l'établissement.OBJECTIFS: Credit Suisse a adapté légèrement ses objectifs début novembre 2017 lors de sa journée des investisseurs. Ci-dessous, quelques objectifs actuels:. objectifs pour le bénéfice avant impôts d'ici 2018:- Swiss Universal Bank 2,3 milliards de francs- International Wealth Management 1,8 milliard de francs- APAC WMC: bénéfice avant impôts 0,85 milliard de francs- APAC Markets: Return on Regulatory Capital 10-15%- IBCM: Return on Regulatory Capital 15-20%- Global Markets GM: Return on Regulatory Capital 10-15%. Strategic Resolution Unit (SRU):- pour 2018 perte avant impôts de maximum 1,4 milliard de dollars- pour 2019 de 0,5 milliard de dollars. Base de coûts opérationnelle d'ensemble- pour 2018 inférieure à 17 milliards de francs,- pour 2019 et 2020 entre 16,5 milliards et 17 milliards de francs. Rendement des actifs (RoTE):- 10-11% pour 2019 et 11-12% pour 2020. ratio de fonds propres:- ratio de fonds propres durs (CET1, look-through) pour 2018 à 2020 ">12,5%"- CET 1/Tier 1 Leverage Ratio ">3,5%" et ">5,0%"PRO MEMORIA: la base de coûts doit être ramenée à 17 milliards de francs à la fin de cette année, contre 21,2 milliards en 2015. Ce thème restera néanmoins sur le devant de la scène. L'agence Bloomberg a rapporté la semaine dernière que Credit Suisse et UBS envisagent une réunion de leur back office. Les discussion seraient encore à un stage précoce.Avec les coûts, la capitalisation constitue l'une des priorités pour les grandes banques. L'augmentation des actifs pondérés au risque a péjoré dernièrement le ratio de fonds propres durs de la banque aux deux voiles.Credit Suisse a drastiquement réduit ses provisions pour litiges l'année dernière. En 2017, le numéro deux bancaire helvétique a constitué pour 684 mio CHF de nouvelles provisions, mais a utilisé 3,64 milliard pour résoudre des litiges, principalement aux Etats-Unis. A fin décembre, le montant s'élevait à 749 millions de francs.COURS DE L'ACTION: le titre Credit Suisse se négociait à 16,21 francs lundi à la mi-journée, en recul de 7% par rapport à début janvier (UBS -7%, SMI -6%).Homepage: www.credit-suisse.comyl/an/uh/fr/rp(AWP / 24.04.2018 14h00)