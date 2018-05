Prévisions Dufry: chiffre d'affaires trimestriel attendu à 1818 mio CHF

Zurich (awp) - Le détaillant aéroportuaire Dufry publie mardi 8 mai ses résultats au premier trimestre 2018. Huit analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:T1 2018E(en mio CHF) cons. AWP fourchette T1 2017A estimationschiffre d'affaires 1'818 1'805 - 1'837 1'707 8- croissance organique (%) 6,4 5,5 - 6,8 7,2 6marge brute (%) 59,9 59,8 - 60,0 59,6 5Ebitda 172,4 171,0 - 175,4 154,7 8bénéfice net* -45,0 -63,2 - -16,0 -60,8 6* après minoritairesFOCUS: les analystes anticipent en moyenne une croissance organique de 6,4% en rythme annuel, après celle de 5,7% enregistrée au dernier trimestre et de 7,4% sur l'ensemble de 2017. Le résultat net devrait quant à lui rester dans le rouge, en raison des coûts liés à l'intégration de World Duty Free (WDF) et d'effets saisonniers.Outre aux indications sur les tendances générales du marché, les experts s'intéresseront à l'évolution de la marge opérationnelle, à la mise en oeuvre du programme d'efficience et au niveau d'endettement.OBJECTIFS: lors de la présentation des chiffres 2017 en mars, la direction de Dufry a réaffirmé viser pour l'exercice en cours une marge brute d'exploitation (Ebitda) "de l'ordre de 13%". Le trafic international de passagers devrait poursuivre sa croissance en 2018, avec à la clé une croissance organique à peu près semblable à celle de 2017.POUR MÉMOIRE: Dufry a repris la rémunération de ses actionnaires pour 2017, après l'avoir suspendue l'année précédente. Le 3 mai, l'assemblée générale a validé le versement d'un dividende de 3,75 francs par action au titre de l'exercice écoulé. Elle a par ailleurs donné son feu vert à un programme de rachat d'actions jusqu'à hauteur de 400 millions. La direction s'est engagée à verser dorénavant un dividende au moins égal à celui de l'exercice précédent, avec dans le viseur un ratio de distribution de 40%.En mars, Dufry a décroché la concession pour l'exploitation de deux surfaces commerciales hors-taxes pour un total de 1500 m2 dans la nouvelle gare de Hong Kong. D'une durée de cinq ans, le contrat représente une "étape importante" de la stratégie du groupe visant à diversifier ses sources de revenus au-delà du seul segment aéroportuaire.COURS DE L'ACTION: depuis fin mars, la nominative Dufry a du plomb dans l'aile, en raison notamment des incertitudes entourant la santé financière de son actionnaire de référence, le chinois HNA. Après avoir chuté jusqu'à 120 francs, l'action a rebondi en avril et a refranchi la barre des 140 francs. Depuis le début de l'année, elle accuse un recul d'environ 2,5%, alors que le marché dans son ensemble accuse une contraction de 2%.RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES, selon AWP Analyser:acheter: 5conserver: 3vendre: 2objectif de cours moyen: 148,89 francsprévisions détaillées:norme IFRS:(en mio CHF) T1 18E T1 17A analyste+/-%chiffre d'affaires: 1'707UBS 1'837 IffertKepler Cheuvreux 1'826 CoxSantander GCB 1'820 McClellanOddo Securities 1'819 DesmaraisZKB 1'818 StrittmatterVontobel 1'815 WeberBaader Helvea 1'807 BosseDeutsche Bank 1'805 Muir-Sandsconsensus AWP: 1'818 +6,5croissance organique (%): 7,2Deutsche Bank 6,8UBS 6,7Baader Helvea 6,5Kepler Cheuvreux 6,5ZKB 6,5Vontobel 5,5consensus AWP: 6,4 ---marge brute (%): 59,6Baader Helvea 60,0Kepler Cheuvreux 60,0Deutsche Bank 59,9Vontobel 59,9ZKB 59,8consensus AWP: 59,9 ---Ebitda: 154,7Baader Helvea 175,4Deutsche Bank 174,0UBS 173,0Kepler Cheuvreux 172,8Oddo Securities 171,0Santander GCB 171,0Vontobel 171,0ZKB 171,0consensus AWP: 172,4 +11,4résultat net*: -60,8Vontobel -16,0Santander GCB -40,9Deutsche Bank -45,9Baader Helvea -51,3ZKB -52,5Kepler Cheuvreux -63,2consensus AWP: -45,0 ---* après minoritairescommentaire d'analyste (non traduit):ZKB (Marco Strittmatter): Das 1. Quartal ist für Dufry vom Umsatz her traditionell das schwächste Quartal. Das von uns erwartete Umsatzwachstum von 6.5% ist rein organisch. Die Währungsentwicklung dürfte kaum Einfluss ausgeübt haben. Im Januar und Februar ist Dufry gemäss CEO Diaz organisch um 7% gewachsen - wir gehen davon aus, dass die zunehmend anspruchsvollere Vorjahresbasis die Entwicklung im März etwas gedämpft hat. ÜBERGEWICHTENsite web: www.dufry.comjl/an/dm/buc/lk(AWP / 07.05.2018 14h30)