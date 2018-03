Prévisions Geberit: bénéfice net de 506,8 à 527,0 mio CHF en 2017

Zurich (awp) - L'équipementier de salles de bains Geberit prévoit de publier mardi 13 mars les résultats détaillés de son exercice 2017. Neuf analystes se sont penchés sur la question des pronostics:2017Een mio CHF consensus AWP fourchette 2016A estimationsEbitda 765,3 756,0 - 770,0 785,2 6- ajusté* 813,2 805,0 - 820,0 794,9 8bénéfice net 520,5 506,8 - 527,0 548,2 7- ajusté* 592,0 581,8 - 597,0 584,0 7(en CHF)dividende/action 10,63 10,00 - 11,10 10,00 8* hors effets de changes ou de fusion-acquisitionFOCUS: Geberit a déjà préparé le terrain en janvier, en publiant son chiffre d'affaires et confirmant ses projections d'Ebtida apuré des éléments jugés non récurrents. L'attention des observateurs pourra dès lors librement se concentrer sur l'évolution de l'imposant marché allemand, ou encore l'impact du renchérissement des matières premières.OBJECTIFS: la direction articulait en janvier une marge Ebitda ajustée de 28%, sur un chiffre d'affaires de 2,91 mrd CHF. Frais d'intégration du céramiste finlandais Sanitec, dépenses en personnel, dépréciations ou encore inflation des matières premières auront pesé sur cette rubrique dans le rapport annuel.Les objectifs à moyen terme pour la période entamée cette année son connus depuis belle lurette et comprennent une croissance organique de 4 à 6%, sous réserve d'un développement "normal" du marché européen du bâtiment. L'intégration de Sanitec doit faire passer la marge opérationnelle dans une fourchette de 28 à 30%, grâce à des synergies. Le rendement sur capitaux investis (ROIC) doit atteindre 25%.POUR MÉMOIRE: l'équipementier de salles d'aisance s'est montré discret depuis ses derniers résultats partiels. Le groupe saint-gallois a nommé en septembre Martin Ziegler à la direction de ses opérations (COO), à compter du 1er janvier dernier.COURS DE L'ACTION: le cours de Geberit a stagné depuis la fin de l'année dernière, alors que le marché d'ensemble a eu tendance à reculer.Homepage: www.geberit.comyl/ab/cf/jh/rp(AWP / 12.03.2018 14h30)