Prévisions Geberit: chiffre d'affaires trimestriel attendu à 807 mio CHF

Zurich (awp) - Geberit dévoile jeudi 3 mai ses résultats pour le 1er trimestre 2018. Neuf analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP:T1 2018E(en mio CHF) cons. AWP fourchette T1 2017A estimationschiffre d'affaires 807,0 793,0 - 816,0 737,1 9Ebitda ajusté* 241,7 236,0 - 253,0 218,9 8Ebitda 237,0 236,0 - 238,0 216,7 3bén. net ajusté* 178,6 174,2 - 187,0 162,2 5bénéfice net 169,9 166,8 - 173,4 153,4 5* corrigé des frais d'intégration et amortissementsFOCUS: Geberit devrait avoir atteint au 1er trimestre un taux de croissance du chiffre d'affaires avec un taux à un chiffre élevé en pourcent, dont plus de 5% grâce aux effets monétaires liés à l'appréciation de l'euro. La croissance organique en monnaies locales (ML) est attendue autour de 2-3%, ce qui correspond à l'effet saisonnier habituel au 1er trimestre, qui est traditionnellement plus faible.Par ailleurs, la base de comparaison est élevée et le 1er trimestre de cette année comptait un jour ouvré de moins. En Suisse, l'effet d'anticipation de la hausse des prix, qui intervient chaque année au 2e trimestre, devrait avoir joué un rôle.L'acceptation par la clientèle de la consolidation des marques chez Sanitec sera également suivie de près, ainsi que l'évolution des ventes en Scandinavie. La marge opérationnelle risque d'avoir subi l'impact du prix des matières premières, des frais de personnel et de restructuration en France.OBJECTIFS: comme d'habitude, Geberit est resté jusqu'ici vague à propos de ses objectifs 2018. L'industrie de la construction devrait évoluer positivement cette année, mais de manière contrastée selon les régions, marchés et secteurs de la construction, avait indiqué la direction en mars lors de la présentation des résultats 2017.Dans l'ensemble, le groupe table sur une poursuite de la croissance cette année. Le patron Christian Buhl n'avait cependant pas voulu confirmer l'objectif de croissance organique de 4-6%. Il avait promis une prévision concrète lors de la publication des résultats semestriels. Il avait toutefois déclaré être "confiant".POUR MÉMOIRE: le spécialiste des techniques sanitaires a laissé entrevoir, en mars dernier, des hausses de prix des matières premières et des coûts de personnel, essentiellement en Allemagne et en Pologne.Les augmentation de prix prévues au 2e trimestre se situeront dans la fourchette habituelle de 1-1,5%. En Suisse, elles devraient être un peu plus élevées, pour compenser la fermeté de l'euro.COURS DE L'ACTION: par rapport à fin 2017, l'action Geberit était peu changée lundi, alors que le SMI affichait un recul de 5%. Par rapport au plus haut de l'année de 466 francs en février, le cours a perdu environ 40 francs.site web: www.geberit.comdm/jl/cf/rp/buc(AWP / 02.05.2018 14h30)