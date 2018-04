Prévisions Givaudan: ventes trimestrielles attendues de 1308 mio à 1355 mio CHF

Zurich (awp) - Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan doit publier mardi 10 avril son chiffre d'affaires au premier trimestre 2018. Sept analystes ont émis les prévisions suivantes:T1 2018E(en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2017A estimationschiffre d'affaires 1'337 1'308 - 1'355 1'242 7- arômes 723 714 - 736 666 4- parfums 615 595 - 634 576 4FOCUS: les analystes s'attendent à une solide progression des ventes au premier trimestre, surtout dans la division arômes. La demande des pays en développement avaient nettement accéléré en seconde partie d'année 2017 et Givaudan avait conquis des parts de marché dans pays matures, a rappelé Kepler Cheuvreux. Les acquisitions devraient également avoir un effet positif sur le chiffre d'affaires.Les spécialistes s'intéresseront aussi sur des détails concernant la récente acquisition en France.OBJECTIFS: fin janvier, le groupe genevois a confirmé ses objectifs sur la période de 2015 à 2020, avec une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 5% et un flux de trésorerie disponible de 12% à 17% des recettes. Le groupe compte "conserver ses pratiques actuelles en matière de dividende jusqu'à l'échéance 2020".POUR MÉMOIRE: Givaudan a annoncé fin mars le rachat en deux temps du français Naturex pour un montant total de 1,29 mrd EUR (1,51 mrd CHF). Le numéro un mondial du secteur renforce ainsi sa présence dans les ingrédients d'origine naturelle, mais à un prix jugé élevé par le marché.Naturex, basée à Avignon, est spécialisée dans la production et la commercialisation d'ingrédients pour le secteur agroalimentaire, neutraceutique et cosmétique. La société a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 405 mio EUR. Elle dispose de 16 sites de production au niveau mondial et emploie 1700 personnes.COURS DE L'ACTION: le titre s'est retrouvé sous pression en février et reprend depuis lentement des couleurs. La nominative avait atteint en janvier un niveau inédit à 2327 CHF et se négociait vendredi midi à 2186 CHF.www.givaudan.comdm/jl/al/jh(AWP / 09.04.2018 14h30)