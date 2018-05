Prévisions Julius Bär: AuM sur 4 mois attendus à 399 milliards de francs

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Julius Bär publie mercredi 23 mai son rapport intermédiaire sur les quatre premiers mois de 2018. Sept analystes ont établi le consensus AWP:Au 30.04.2018(en mrd CHF) consensus AWP 31.12.2017Aavoirs sous gestion 398,7 388,430.04.2018Aratio coûts/revenus (en %) 68,0 71,0FOCUS: Julius Bär ne publie que ses avoirs sous gestion (AuM) et des données qualitatives lors de son rapport intermédiaire sur quatre mois. Le marché s'attend à une progression des AuM par rapport à fin 2017, grâce à des afflux d'argent nouveau que les analystes anticipent dans le haut de la fourchette de l'objectif de 4-6%. Le raffermissement du dollar devrait également avoir apporté sa contribution.OBJECTIFS: les objectifs à moyen terme comprennent une croissance de l'argent nouveau de 4% à 6% et une marge bénéficiaire avant impôts d'environ 30 points de base. Le ratio coûts-revenus est attendu entre 64-68%. Au niveau de la capitalisation, la banque vise un ratio de fonds propres durs (CET1) supérieur à 11%.POUR MÉMOIRE: la nomination en novembre dernier de Bernhard Hodler au poste de directeur général n'est pas une solution "temporaire" avait affirmé en avril le président Daniel Sauter. Le nouveau patron doit diriger le groupe "ces prochaines années", avait-il souligné.En avril, le quotidien NZZ avait affirmé que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) mènerait depuis quelque temps une enquête approfondie à l'encontre de Julius Bär. L'établissement est soupçonné de ne pas avoir suffisamment vérifié les données de clients en provenance du Venezuela et de l'environnement de la Fifa.COURS DE L'ACTION: le titre a progressé d'environ 3% depuis le début de l'année, faisant mieux que le SMI (-5,3%). L'année dernière, l'action avait bondi de 25%.www.juliusbaer.comab/tp/al/rp(AWP / 22.05.2018 14h30)