Prévisions Kühne+Nagel: bénéfice trimestriel attendu autour de 183 mio CHF

Zurich (awp) - Kühne+Nagel va publier mardi ses résultats au premier trimestre de 2018. Pas moins de huit analystes se sont penchés sur les perspectives et accomplissements du logisticien.T1 2018E(en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2017A estimationschiffre d'affaires 4'818 4'651 - 5'032 4'299 3bénéfice brut 1'779 1'720 - 1'866 1'648 7Ebitda 289 280 - 306 257 6Ebit 232 225 - 250 209 8bénéfice net* 183 175 - 195 164 6* après minoritairesFOCUS: les analystes extrapolent aux trois premiers mois de l'exercice en cours une poursuite de la conquête de parts de marché en 2017. La croissance dans le fret maritime risque d'être demeurée plus timide que dans le frais aérien.OBJECTIFS: la direction ambitionne sur le long terme de générer une croissance deux fois supérieure à celle du secteur. La marge de conversion, qui mesure la relation entre les revenus bruts et l'excédent d'exploitation (Ebit), doit atteindre 30%, tant pour les activités maritimes qu'aériennes.A l'échelle du groupe, Kühne+Nagel vise une marge de 16% à l'horizon 2022, après 13,3% en 2017.POUR MÉMOIRE: le groupe de Schindellegi a lancé en mars une nouvelle plateforme internet, permettant à ses clients de suivre et de gérer leurs envois.COURS DE L'ACTION: le titre Kühne+Nagel s'est affaissé de 16% depuis le début de l'année, mais tente actuellement de retrouver des couleurs.www.kuehne-nagel.comab/kw/jh/al(AWP / 23.04.2018 14h30)