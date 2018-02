Prévisions Kühne+Nagel: ebit attendu entre 933 et 965 mio CHF

Zurich (awp) - Kühne+Nagel publie ses résultats 2017 mercredi 28 février. Seize analystes ont fourni des prévisions qui ont permis d'établir le consensus AWP.2017E(en mio CHF) cons. AWP fourchette 2016A estimationschif. aff. net 18'216 17'263 - 18'990 16'525 8produit brut 6'909 6'884 - 6'939 6'550 6EBITDA 1'153 1'142 - 1'165 1'110 9EBIT 949 933 - 965 918 13bénéfice net* 742 733 - 757 718 12(en CHF)dividende/action 5,74 5,45 - 6,00 5,50 12*après minoritairesFOCUS: l'environnement est favorable pour l'entreprise de logistique: les expéditeurs profitent de l'accélération du commerce mondial. La croissance des volumes n'avait plus été aussi élevée pour la branche depuis plusieurs années. Les taux de fret restent toutefois élevés et les groupes sont en train de reporter des augmentations de tarifs sur la clientèle. La pression sur les marges reste élevée.Kühne+Nagel a augmenté produit brut, ebit et bénéfice sur les neuf premiers mois de 2017. Les analystes attendent la même chose pour l'exercice dans son ensemble. La marge de conversion entre produit brut et ebit ne devrait en revanche pas s'être améliorée.Les analystes tablent sur une croissance proche des 10% pour les volumes au 4e trimestre et sur l'ensemble de l'année. Le fret aérien surtout devrait à nouveau avoir fleuri.Le bénéfice brut par conteneur ne devrait en revanche pas avoir maintenu le niveau de l'année précédente dans le fret maritime. Combiné à des frais plus élevés, cela devrait avoir pesé sur la marge de conversion. Pour le fret aérien, les analystes prévoient un bénéfice brut par tonne plus faible, car la part des transports de denrées périssable à faible marge a augmenté en raison des acquisitions.OBJECTIFS: la direction a prévu une marge ebit d'au moins 5% pour 2017, une prévision confirmée en octobre dernier lors de la présentation des chiffres trimestriels. Après neuf mois, la marge était de 5,1%.En septembre lors de la journée des investisseurs, le groupe avait annoncé de nouveaux objectifs à moyen terme (jusqu'en 2022). Il vise une marge de conversion de 16% au niveau du groupe. Sur les neuf premiers mois, cette marge était de 13,3%, après 14,0% en 2016.POUR MÉMOIRE: les risques macroéconomiques sont un des facteurs les plus importants pour le groupe. Ils peuvent avoir des effets sur les marchés du fret et sur la volatilité des taux de fret. A cela s'ajoute la pression de maintenir des systèmes informatiques performants et concurrentiels.La stratégie "KN+NextGen" présentée lors de la journée des investisseurs doit permettre au groupe de s'occuper de cette problématique. Les opportunités de numérisation doivent être prises en compte de manière plus forte afin d'assurer un avantage au niveau de la profitabilité. K+N estime être à la pointe dans ce domaine.Selon Klaus-Michael Kühne, détenteur majoritaire du groupe, cette pression à la numérisation va entraîner la disparition de petites entreprises de la branche ces prochains temps, car elles n'ont pas les moyens de procéder aux investissements nécessaires dans ce domaine.COURS DE L'ACTION: l'an dernier, l'action K+N a gagné un bon 28%, contre 20% pour le SPI. Depuis le début de cette année, elle a reperdu un bon 5%.Homepage: www.kuehne-nagel.comyl/kw/hr/an/rp/ol(AWP / 27.02.2018 14h30)