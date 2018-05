Prévisions LafargeHolc chiffre d'affaires trimestriel attendu à 5,58 mrd CHF

Zurich (awp) - Le producteur de ciment LafargeHolcim publiera mardi 8 mai ses résultats au premier trimestre 2018. Neuf analystes se sont prêtés au jeu des pronostiques.T1 2018E(en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2017A estimationschiffres d'affaires 5'575 5'424 - 5'821 5'630 8- croissance sur base comp. (en %) 2,7 1,7 - 3,9 5,3 5Ebitda ajusté* 731 720 - 746 801 9* ajusté des coûts de transaction et de restructuration, y comprisdes coentreprisesFOCUS: les analystes tablent sur un faible premier trimestre, avec un bénéfice opérationnel brut (Ebitda) ajusté en repli. La base de comparaison élevée de l'année dernière et un nombre de jours de travail réduits devraient aussi peser sur le partiel.L'évolution des marchés en début d'année pourrait aussi constituer un handicap, notamment en Amérique du Nord et en Europe où les conditions météorologiques ont été défavorables. En outre, les analystes craignent en particulier une érosion des résultats en Algérie et au Nigeria.OBJECTIFS: pour l'ensemble de l'année, le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires net de 3 à 5%. Sur une base comparable, l'Ebitda ajusté est attendu en hausse de 5% tandis que les investissements resteront sous la barre des deux milliards de francs.LafargeHolcim s'est également fixé de nouveaux objectifs à l'horizon 2022, notamment une croissance annuelle des ventes de 3 à 5% et un retour sur capital investi (Roic) de plus de 8%.POUR MEMOIRE: la direction, menée par le nouveau chef Jan Jenisch compte ajuster et simplifier la structure du groupe. Certaines unités géographiques seront placées directement sous la houlette de la direction du groupe. Des fermetures sont également prévues, ainsi que le retrait de plusieurs marchés.La simplification des structures devrait se traduire par une baisse des frais généraux. La réorganisation devrait être achevée d'ici le 1er trimestre 2019.COURS DE L'ACTION: après un plus bas de 12 mois à 50,40 francs début mars, l'action a repris des couleurs pour évoluer actuellement à 56 francs.Website: www.lafargeholcim.comjl/yr/dm/lk(AWP / 07.05.2018 14h30)