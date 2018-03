Prévisions LafargeHolc ventes trimestrielles attendues de 6,24 mrd à 678 mrd

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim va publier vendredi ses résultats au 4e trimestre et annuels. Huit analystes ont contribué aux consensus AWP:T4 2017E(en mio CHF) consensus AWP fourchette T4 2016A estimationschiffre d'affaires net 6'502 6'243 - 6'789 6'526 8- sur base comp. (en %) 3,5 0,6 - 5,3 -1,4 5Ebitda opérationnel ajusté* 1'564 1'506 - 1'614 1'661 4* ajusté des coûts de transaction et de restructuration, y comprisdes coentreprisesFOCUS: les analystes tablent sur des recettes stables, tandis que l'Ebitda est attendu en baisse en raison de la solide performance réalisée en 2016 notamment dans la région Afrique et Moyen Orient. En Asie, l'Inde devrait avoir repris des forces, une performance cependant mitigée par la faible performance attendue en Indonésie, aux Philippines et en Malaisie.La nouvelle stratégie du patron Jan Jenisch, récent nommé, devrait également intéresser les spécialistes. Ses déclarations sur les réductions de coûts, les investissements et désinvestissements sont particulièrement attendues.Au vu des attentes élevées du marché pour 2018, le groupe pourrait être amené à relever ses prévisions de croissance de l'Ebitda actuellement à 5%.OBJECTIFS: en octobre, le nouveau CEO avait abaissé les objectifs de croissance pour 2017 et 2018. La direction table désormais sur une croissance, à base comparable, de 5% à 7%, contre une progression à deux chiffres précédemment. Le bénéfice récurrent doit croître, alors que la société tablait précédemment sur une hausse de 20%. En 2018, la croissance de l'Ebitda doit atteindre "au moins 5%", comparé à 7 mrd CHF dans les précédents objectifs.POUR MÉMOIRE: le groupe avait annoncé mi-décembre une restructuration de la direction et un amincissement des structures, afin de renforcer la responsabilité des pays. L'objectif est d'obtenir une plus grande focalisation sur les marchés et une organisation plus souple. Les 30 sous-directions régionales rapporteront désormais directement à la direction du groupe.La nouvelle directrice financière (CFO) Géraldine Picaud a pris ses fonctions en janvier.COURS DE L'ACTION: le titre a perdu 0,6% depuis le début de l'année, soit moins que son indice de référence SMI (-4,2%).www.lafargeholcim.comyl/jl/yr/al(AWP / 01.03.2018 14h30)