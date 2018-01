Prévisions Lonza: chiffre d'affaires 2017 autour de 5,1 mrd CHF

Zurich (awp) - Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza va délivrer mercredi 31 janvier ses résultats 2017. Neuf analystes se sont prêtés à l'exercice des pronostics:2017E(en mio CHF) consensus AWP 2016Achiffre d'affaires 5'096 4'132Ebitda de base 1'273 918Ebit de base 992 651Ebit 767 486bénéfice net 489 301(en CHF)dividende 2,92 2,75* Les résultats "de base" excluent les effets d'amortissement, d'acquisitions,de restructuration, de changements dans la valorisation des actifs ou encorede frais ou charges jugés exceptionnels par la direction.FOCUS: les résultats annuels comprendront pour la première fois la contribution du spécialiste américain de l'encapsulation des médicaments Capsugel, dont l'acquisition a été finalisée en juillet dernier pour 5,5 mrd USD en numéraire. Les analystes tablent subséquemment sur une croissance non-négligeable, ainsi que sur un effet bénéfique au niveau de la rentabilité.Le segment Pharma & Biotech notamment doit afficher une poussée de croissance supérieure à 10%, grâce à la production de nouvelles substances et à l'extension de contrats préexistants. Specialty Ingredients pour sa part devrait avoir progressé moins vite.L'afflux de liquidités aussi sera suivi de près, qui pourrait permettre au mastodonte rhénan de ne pas avoir à injecter l'ensemble du produit de son augmentation de capital dans le financement de Capsugel. L'allègement rapide du poids de la dette constitue l'un des objectifs affiché du directeur général (CEO) Richard Ridinger.L'exercice 2017 sera par ailleurs le dernier reposant sur deux segments d'activités, Lonza ayant décidé d'extraire la subdivision Consumer Health and Nutrition de l'unité Specialty Ingredients et d'y adjoindre l'équivalent d'un tiers des revenus de Capsugel.OBJECTIFS: la direction articulait au dernier pointage une croissance en 2017 proche de 10%, assortie d'un Ebitda de base de plus d'1 mrd CHF et d'une progression de l'Ebit de base supérieure à 10%. Les analystes considèrent ces perspectives comme relativement timides.A l'horizon 2022, le groupe rhénan vise un chiffre d'affaires de 7,5 mrd CHF ainsi qu'une rentabilité (Ebitda) de base de quelque 30%. Le rendement des actifs nets (Ronoa) doit grimper à 35%.POUR MÉMOIRE: Lonza a finalisé en début d'année dernière un site wallon de production de peptides au Belge Polypeptide Laboratories. La stratégie depuis s'est clairement tournée vers les acquisitions avec, hormis Capsugel, les reprises du Néerlandais PharmaCell (11 mio EUR de revenus en 2016), de l'estonien HansaBioMed Life Sciences, du Tessinois Micro-Macinazione (20 mio CHF) ou encore d'un site de production biologique du laboratoire britannique Shire aux Etats-Unis.En juillet, la société a lancé les travaux de construction pour une nouvelle ligne de production biologique sur le site de Viège. Les installations supporteront les technologies mammaliennes, microbiennes, cellulaires et de bio-conjugaison en phase finale de développement ou au stade de la production. La direction faisait miroiter la création de "plusieurs centaines d'emplois".Lonza et le laboratoire français Sanofi ont posé en septembre la première pierre d'une usine de production biologique en Valais. L'investissement initial se chiffre à environ 290 millions de francs et sera partagé à parts égales entre les deux partenaires. L'usine devrait être opérationnelle d'ici à 2020 et quelque 200 emplois seront créés d'ici là.Lonza et Massachusetts Eye and Ear (MEE) ont par ailleurs étendu en novembre leur projet de collaboration dans les thérapies géniques à un nouveau partenaire, Akuous. L'accord porte sur les droits exclusifs pour une plateforme utilisant des vecteurs viraux adéno-associés ancestraux (Anc-AAV), destinés à contrer les troubles de l'équilibre et de l'audition.COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action a progressé de près de 3,3% (SMI +1,1%). En 2017, elle avait bondi de 61%.jl/an/ra/jh/rp/al(AWP / 30.01.2018 14h47)