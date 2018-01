Prévisions Novartis: chiffre d'affaires autour de 49,1 mrd USD en 2017

Zurich (awp) - Novartis a convenu de lever mercredi 24 janvier le voile sur ses résultats détaillés de l'an dernier. Vingt analystes se sont laissés tenter par l'exercice des pronostics:2017E(en mio USD) consensus AWP 2016Achiffre d'affaires- groupe 49'082 48'518- Innovative Med. 32'933 32'562- Sandoz 10'054 10'144- Alcon 5'974 5'812Ebit de base* 12'793 12'987bénéfice net de base* 11'306 11'314(en USD)BPA de base* 4,85 4,75(en CHF)dividende 2,81 2,75* hors amortissements sur actifs intangibles, charges de dépréciation,frais d'acquisition et d'intégration, ainsi que tout élément jugéexceptionnel de plus de 25 mio USDFOCUS: à côté de la performance financière à proprement parler, les observateurs espèrent glaner des indications sur le développement des produits en incubation, voire sur le calendrier établi pour des lancements cette année. Une attention particulière sera aussi accordée aux revenus de l'antipsoriasique Cosentyx, pressenti pour décrocher un statut de moteur de ventes (plus de 1 mrd USD annuellement).La performance du médicament pour le coeur Entresto également sera suivie de près, nombre d'analystes doutant ouvertement de l'objectif d'un demi-milliard de chiffre d'affaires articulé par la direction.Les unités ophtalmologiques Alcon et de médicaments de seconde génération Sandoz occuperont aussi une part de choix dans l'ultime présentation de Jo Jimenez, qui cèdera officiellement son poste de directeur général (CEO) à Vasant Narasimhan dès février. Sans aller jusqu'à arrêter une décision, le mastodonte pharmaceutique rhénan avait lourdement insisté sur l'option d'une introduction en Bourse d'Alcon lors de la publication des résultats au troisième trimestre.Sandoz, à l'instar des autres producteurs de médicaments génériques, faisait alors l'objet d'une pression tarifaire importante aux Etats-Unis.OBJECTIFS: en août, Novartis s'attendait toujours à une stagnation relative des ventes et de l'Ebit. L'objectif de ventes a été légèrement relevé pour le coeur d'activité (Innovative Medicines) et raboté pour Sandoz.POUR MÉMOIRE: les unités de recherche et développement sont parvenues à surprendre les observateurs l'an dernier, avec notamment fin août la première homologation jamais décrochée aux Etats-Unis pour une thérapie cellulaire: le Kymriah.L'étude clinique de phase III Strive a démontré en décembre une amélioration significative après six mois de traitement avec le candidat AMG 334 chez les patients souffrant de migraine épisodique.Le laboratoire bâlois a aussi "tiré un lapin de son chapeau" en juin avec des résultats concluants bien que peu concrets sur une efficacité du canakinumab (ACZ885) dans le domaine cardiaque. Le canakinumab est déjà commercialisé depuis 2009 sous la marque Ilaris contre diverses maladies rares.Le serelaxin (RLX030) en revanche a subi une déconvenue en phase III au printemps. La substance n'a pas atteint ses critères primaires d'évaluation, à savoir une réduction de la mortalité sur six mois et de l'aggravation des crises cardiaques après cinq jours, en complément d'un traitement standard.COURS DE L'ACTION: l'action Novartis a grappillé depuis le début de l'année moins de 1% et s'échange actuellement autour de 83 CHF. Le SMI a grignoté sur le même temps 1,3%.www.novartis.comhr/an/jh/al(AWP / 23.01.2018 14h00)