Prévisions Partners Group: AuM entre 59,4 et 63,0 mrd EUR à fin 2017

Zurich (awp) - Partners Group prévoit de faire le point jeudi 11 janvier sur l'état de ses actifs sous gestion (AuM) à fin 2017. Six analystes se sont livrés à l'exercice des pronostics.2017E(en mrd EUR) consensus AWP fourchette au 30.06.2017A estimationsAuM 60,6 59,4 - 63,0 57,8 62016Ademande clients 11,9 11,5 - 12,4 9,2 6FOCUS: les observateurs anticipent un nouvelle poussée de croissance des actifs sous gestion du spécialiste des placements privés et une concrétisation des perspectives brossées dans ce domaine par la direction (voir la rubrique "objectifs"). Le groupe zougois publie par ailleurs généralement en début d'exercice ses nouveaux jalons pour l'année. Baader Helvea place une pièce sur un objectif d'afflux d'argent de l'ordre de 11 à 13 mrd EUR.Sans s'avancer sur le terrain des chiffres, Vontobel table également sur des déclarations confiantes. Sans aller jusqu'à fantasmer sur un dividende extraordinaire ou un programme de rachat d'action, l'établissement zurichois estime que le capital excédentaire dont dispose Partners Group pourrait bien alimenter une rémunération ordinaire des actionnaires plus généreuse qu'au titre de 2016. Ceux-ci avaient alors perçu 15 CHF par titre, contre 10,50 CHF un an plus tôt.La publication des résultats détaillés est agendée au 20 mars.OBJECTIFS: Partners Group anticipait aux dernières nouvelles entre 10 et 12 mrd EUR d'argent frais supplémentaire sur l'ensemble de 2017. Le traditionnel handicap des produits arrivant en fin de cycle (tail down effect) et des reflux de capitaux devait s'inscrire dans une fourchette de 3 à 4 mrd EUR.En termes d'effectifs, l'établissement prévoyait de chatouiller en fin d'année la barre des 1000 collaborateurs, contre encore 973 six mois plus tôt.POUR MÉMOIRE: Partners Group a déjà sensiblement amélioré ses revenus et son bénéfice net sur le premier semestre, dépassant allègrement les attentes des analystes.La société a procédé en toute fin d'année à une série de promotions au sein de ses cadres, avec effet au 1er janvier 2018. Neuf personnes, toutes divisions confondues, sont nommées associés ou responsables ("managing director"). Le Global Executive Board a été étoffé à 20 personne. Cet organe intermédiaire vise à soutenir le comité de direction dans le développement de l'entreprise.COURS DE L'ACTION: après s'être adjugé 40% l'an dernier, la nominative Partners Group a déjà grappillé quelque 3% sur les premiers jours de négoce en 2018, pour venir chatouiller désormais les 690 CHF. Un record en séance est par ailleurs tombé lundi 7 janvier, à 692,50 CHF.Homepage: www.partnersgroup.comjl/ys/dm/jh/rp(AWP / 10.01.2018 14h30)