Prévisions Partners Group: bénéfice annuel IFRS attendu entre 660 et 685 mio CHF

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group publie mardi 20 mars, ses résultats pour l'exercice 2017. Sept analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:2017E(en mio CHF) cons. AWP fourchette 2016A estimationrecettes 1'119 1'106 - 1'149 973 7Ebitda 724 709 - 750 601 7bénéfice net IFRS 675 660 - 685 558 7(en CHF)dividende/action 18,47 18,00 - 19,50 15,00 6FOCUS: les analystes s'attendent à une augmentation des recettes, à la faveur d'une nouvelle hausse de la masse sous gestion, ainsi qu'à une nette amélioration des résultats, assortie d'un généreux dividende. Ils seront également à l'affût de déclarations concernant l'impact de la récente volatilité des marchés financiers sur les activités du groupe zougois.OBJECTIFS: Partners Group a entamé l'année 2018 avec une "solide demande de la clientèle globale" selon les propos tenus en janvier par le co-CEO André Frei. L'entreprise table pour l'exercice en cours sur une demande brute de 11-14 mrd EUR ainsi qu'un effet tail-down (produits arrivant en fin de cycle) et de possibles reflux à hauteur de 4,5 à 5,5 mrd EUR.POUR MÉMOIRE: Partners Group a annoncé en janvier des apports frais en hausse pour l'exercice 2017. La demande clientèle brute était ressortie à 13,3 mrd EUR, après 9,2 mrd un an plus tôt, au-dessus des 10-12 mrd que l'entreprise s'était fixé comme objectif. Au bouclement de l'exercice, les actifs sous gestion (AuM) avaient progressé des 14% pour atteindre 61,9 mrd EUR. Les investissements réalisés pour le compte de clients est ressorti à 13,3 mrd USD, après 11,7 mrd en 2016.Début mars, Partners Group a annoncé la nomination de son ex-directeur général (CEO) Steffen Meister pour occuper les fonctions de président du conseil d'administration en remplacement de Peter Wuffli, qui dirigeait l'organe de surveillance depuis 2014. Ce dernier devrait continuer d'officier en tant que vice-président. L'entreprise a évoqué un "changement de génération" à sa tête, mais également une "continuité" en matière de stratégie.Dans un contexte marqué par les craintes d'une correction boursière, la direction de Partners Group voit des opportunités notamment dans la transformation numérique et le tournant énergétique.En décembre, dans le cadre du débat sur la conformité fiscale, Partners Group avait fait son mea culpa par rapport à une transaction remontant à 1998 d'une de ses ex-filiales. Par souci d'éthique, elle avait indiqué faire un don de 1 mio CHF à la Croix-Rouge allemande.COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative Partners Group a progressé de 2%, alors que le marché s'est délesté en moyenne de 5,2%. En 2017, il a figuré parmi les meilleurs élèves du classement de SIX, avec un bond de 39%.site web: www.partnersgroup.comab/tp/buc/fr(AWP / 19.03.2018 14h30)