Prévisions Richemont T3: chiffre d'affaires entre 3,04 et 3,31 mrd EUR

Zurich (AWP) - Le groupe de produits de luxe Richemont présentera, jeudi 11 janvier, le chiffre d'affaires du 3e trimestre (octobre à décembre) de son exercice décalé 2017/2018. Onze analystes ont contribué au consensus AWP.T3 2017/18E(en mio EUR) consensus AWP fourchette T3 16/17A prévisionschiffre d'affaires 3'135 3'041 - 3'310 3'093 11- joaillerie 1'799 1'733 - 1'896 1'746 7- horlogerie 810 724 - 866 813 7- autres 533 519 - 547 534 6Focus: le groupe genevois publiera les ventes du 3e trimestre, le plus important pour le secteur. L'industrie du luxe en général a repris des couleurs en 2017, après la chute des résultats l'année précédente. Des marques du groupe telles que Cartier, IWC ou Piaget ont pu profiter de cette reprise, en particulier grâce à la Chine continentale.Les analystes tablent pour ce partiel sur une progression plus timide que celle enregistrée au premier semestre de l'exercice décalé 2017/2018 (+12% sur un an), en raison d'une base de comparaison plus élevée.L'évolution des devises, notamment celle de l'Euro, aura aussi laissé des traces sur les comptes. La croissance en monnaies locales sera plus marquée que celle en Euro, la monnaie dans laquelle Richemont établit ses résultats globaux.OBJECTIFS: le propriétaire de Cartier ne donne pas de prévisions. Lors de la publication des chiffres sur les six premiers mois, la direction avait fait remarquer que les stocks de montres à Hong Kong et Macau demeuraient conséquents mais que le groupe était bien armé pour affronter le futur.Le Genevois compte notamment développer son réseau multicanaux, dont le commerce en ligne, parallèlement au réseau de distribution traditionnel via les boutiques.POUR MEMOIRE: l'industrie horlogère a de nouveau avancée en 2017, après deux années de repli. Les exportations du secteur pour l'année dernière devraient osciller autour de 20 mrd CHF, après les 19,4 mrd de 2016. Le record avait été établi en 2014 à 22,2 mrd CHF.De janvier à novembre, les ventes à l'étranger des garde-temps suisses se sont étoffées de 2,8% à 18,2 mrd CHF. Sur les six premiers mois (avril à octobre) de son exercice décalé 2017/2018, le chiffre d'affaires du propriétaire de Jaeger-LeCoultre a gagné 10% à 5,61 mrd EUR et 12% en monnaies locales.COURS DE L'ACTION: le titre a bondi de 31% en 2017 et se place ainsi en 4e position après Lonza, Sika et Julius Bär au niveau des meilleures performances du SMI. Avec un gain de 1,5% depuis le début de l'année, la nominative évolue toujours dans le vert. Actuellement, l'action oscille autour des 90 CHF.Homepage: www.richemont.comjl/mk/lk/jh(AWP / 10.01.2018 14h30)