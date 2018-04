Prévisions Roche: plus de 13 milliards de francs de recettes au 1er trimestre

Zurich (awp) - La multinationale pharmaceutique Roche prévoit de publier jeudi 26 avril ses revenus sur les trois premiers mois de l'année. Onze analystes se sont pliés à l'exercice des pronostics:T1 2018E(en mio CHF) consensus AWP T1 2017AGroupe 13'284 12'942- Pharma 10'399 10'177- Rituxan 1'724 1'899- Herceptin 1'717 1'756- Avastin 1'650 1'684- Tecentriq 156 113- Hemlibra 20 -- Ocrevus 405 -- Diagnostics 2'898 2'765FOCUS: désormais rompu à l'exercice, la direction n'échappera pas à la traditionnelle présentation de l'impact attendu des biosimilaires sur ses principaux moteurs de ventes. Les recettes des trois médicaments biologiques phares du groupe - MabThera/Rituxan, Herceptin et Avastin - avaient étoffé l'an dernier leur contribution cumulée de 1% à 21,09 milliards de francs, en dépit d'une nouvelle érosion de 2% des revenus pour l'Avastin.Le directeur général Severin Schwan avait néanmoins prévenu début février que la pression de cette concurrence naissante ne s'atténuera pas pour autant en cours d'année. "L'impact sur le MabThera a réellement commencé à se faire sentir sur le dernier trimestre de l'an dernier et devrait s'accroître encore dans le courant de 2018", avait souligné le patron. Les premiers successeurs de l'Herceptin devaient faire leur apparition sur le Vieux continent.Les biosimilaires risquent d'empiéter sur les platebandes des trois produits phares de Roche pendant les trois à quatre prochaines années, avait de son côté estimé le responsable Pharma Daniel O'Day.Plusieurs traitements récemment lancés s'étaient approchés en 2017 du convoité statut de moteur de ventes - soit plus de 1 milliard de revenus annuels. L'Esbriet (fibrose pulmonaire) avait ainsi grappillé 13% à 869 millions. L'Ocrevus contre la sclérose en plaques surtout avait généré pour sa première année de commercialisation 869 millions.Le Tecentriq (cancer du poumon) était demeuré relativement éloigné de cette marque, malgré la multiplication par trois des recettes à 487 mio. L'Hemlibra, dont l'homologation mi-novembre aux Etats-Unis a permis à Roche de prendre pied sur le marché de l'hémophile, avait rapporté 3 mio CHF.OBJECTIFS: la direction évoquait en février pour l'année en cours une croissance molle, voire atone, hors effets de change. Le bénéfice de base par titre (BPA de base) doit s'étoffer de près de 10%. Hors impact de la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis, cet indicateur doit évoluer conformément aux recettes. Le groupe faisait miroiter une nouvelle augmentation du dividende.L'allégement de la fiscalité des entreprises aux Etats-Unis doit faire passer le taux d'imposition du groupe au pays de l'oncle Sam de plutôt 30 à plutôt 20%, selon les calculs élaborés par le directeur financier Alan Hippe.POUR MÉMOIRE: Roche a mis mi-février près de 2 milliards de dollars sur la table pour s'offrir intégralement l'exploitant américain de plateformes de recherche et suivi en oncologie Flatiron Health, dans lequel il détenait déjà 12,6%. L'opération a été bouclée début avril.Le mastodonte pharmaceutique vient par ailleurs de perdre son responsable de la recherche et du développement précoce de médicaments, John Reed, débauché par le concurrent hexagonal Sanofi. William Pao a été désigné pour lui succéder à ce poste.Sur le plan légal, la filiale nippone Chugai a obtenu gain de cause devant une cour tokyoïte dans le cadre d'une procédure lancée mi-2017 par Baxalta, racheté en 2016 par Shire, pour violation de brevet sur l'emicizumab. La substance est commercialisée sous l'appellation Hemlibra et a obtenu fin mars le feu vert des autorités nippones.COURS DU TITRE: l'indéfectible optimisme affiché par la direction n'a pas suffi à apaiser les doutes des détenteurs de capitaux et le bon de jouissance a vu sa valorisation boursière élaguée de quelque 12% depuis le début de l'année. Le SMI dans le même temps s'est délesté de 6%.Website: www.roche.comhr/an/jh/jh(AWP / 25.04.2018 14h00)