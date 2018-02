Prévisions Schindler 2017: bénéfice net autour de 869 mio CHF

Zurich (awp) - Le fabricant et installateur d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler agende au vendredi 16 février la publication de ses résultats sur l'exercice 2017. Douze analystes se sont livrés à l'exercice des pronostics:2017E(en mio CHF) consensus AWP 2016Aentrées de commandes 10'934 10'374chiffre d'affaires 10'222 9'683- croissance 4,4 3,6en ML (%)Ebit 1'190 1'133bénéfice net 869 823(CHF)dividende 3,33 3,00FOCUS: les dernières déclarations des concurrents Otis et Kone plaident pour un regain d'optimisme sur l'ensemble du secteur, dont aura logiquement profité Schindler. Chiffre d'affaires, entrées de commandes et rentabilité doivent s'inscrire dans le haut des attentes de la direction, anticipent les analystes. La perspective d'un dividende relevé fait saliver des observateurs. La pression tarifaire en Chine risque toutefois de venir ternir le tableau pour l'année en cours.OBJECTIFS: le conglomérat lucernois a confirmé en octobre ses visées pour l'exercice écoulé, comprenant une croissance de 3 à 5% en monnaies locales et un bénéfice net compris dans une fourchette de 840 à 880 mio CHF.POUR MÉMOIRE: la direction mise beaucoup sur l'immense marché chinois et son urbanisation galopante. En Asie toujours, le groupe a enfin pu fermé le douloureux chapitre de ses déboires au Japon, parvenant à un accord avec la famille de la victime d'un accident mortel survenu dans une de ses installations en 2006.COURS DU TITRE: lentement mais sûrement, le bon de participation Schindler a poursuivi sa progression depuis le début de l'année, pour décrocher fin janvier un plus haut historique juste en dessous de la barre des 240 CHF. En comparaison annuelle, le gain a atteint les 20%. Le titre s'est néanmoins affaissé depuis pour naviguer autour de 220 CHF.Homepage: www.schindler.chjl/yr/jh/lk(AWP / 15.02.2018 14h30)