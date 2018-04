Prévisions Schindler: bénéfice trimestriel attendu à 206 millions de francs

(ajoute projections de Credit Suisse)Zurich (awp) - Le fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler publiera ses résultats pour le premier trimestre jeudi 26 avril. Dix analystes se sont prêtés au jeu des pronostics pour établir le consensus AWP.T1 2018E(en mio CHF) consensus AWP T1 2017Aentrées de commandes 2'741 2'607chiffres d'aff. 2'391 2'260- croissance en 4,8 3,8monnaies locales (en %)Ebit 279 260bénéfice net 206 179FOCUS: les résultats trimestriels devraient avoir été influencés notamment par les prix des matières (fer et aluminium) et l'évolution des devises. Les analystes pensent que Schindler n'a pu que partiellement passer des hausses de tarifs à ses clients ou mettre en place des mesures pour compenser état de fait.La Chine, le principal marché de croissance pour le lucernois, devrait avoir affiché une hausse du bénéfice net, après un effet unique négatif ayant marqué l'exercice précédent.OBJECTIFS: pour 2018 la direction table sur une croissance comparable à celle de l'exercice précédent dans le secteur des ascenseurs et escaliers mécaniques. Le chiffre d'affaires devrait s'étoffer de 3 à 5% en monnaies locales tandis que la croissance du bénéfice devrait s'avérer plus difficile, selon les indications publiées en février lors de la présentation des résultats annuels.POUR MEMOIRE: en 2017, le groupe lucernois a, pour la première fois, franchi la barre des 10 milliards de francs, tout en maintenant le niveau de sa rentabilité. Le dividende a été relevé à 4 francs contre 3 francs auparavant et Schindler pourrait se montrer plus généreux à l'avenir.COURS DE L'ACTION: après avoir marqué un record à 239 francs fin janvier, le bon de participation a cédé nettement du terrain. Au début d'avril, il est passé sous les 200 francs et il évolue maintenant un peu au-dessus de ce niveau.Homepage: www.schindler.chan/yr/lk/rp(AWP / 25.04.2018 14h00)