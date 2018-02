Prévisions Sika: bénéfice annuel attendu entre 632 et 652 mio CHF

Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment et producteur de colles Sika prévoit de dévoiler vendredi 23 février ses résultats sur l'exercice 2017. Neuf analystes se sont penchés sur la question des prévisions:2017Een mio CHF consensus AWP fourchette 2016A estimationsebit 892,7 882,0 - 900,0 795,3 9bénéfice net 645,0 632,0 - 652,0 566,6 9dividende/porteur 113,00 107,00 - 123,80 96,00 9FOCUS: la multinationale zougoise ayant déjà publié son chiffre d'affaires, assorti d'indications relativement précises sur sa rentabilité, l'attention des observateurs risque de se porter sur tout autre chose que les résultats à proprement parler. La marche des affaires en ce début d'année ou encore l'éventuelle évolution du sempiternel "dossier Saint-Gobain" risque fort d'occuper le devant de la scène. Les observateurs seront également à l'affut de toute nouvelle concernant la stratégie d'acquisitions et d'implantation de nouveaux sites.OBJECTIFS: l'excédent d'exploitation devrait s'être établi entre 880 et 900 mio CHF pour l'exercice écoulé, selon les calculs de la direction, qui promet par ailleurs un bénéfice net inédit. Pour 2018, le groupe vise un croissance supérieure à 10% et une progression plus que proportionnelle de la rentabilité opérationnelle.POUR MÉMOIRE: les acquisitions de l'autrichien Bitbau Dörr en janvier, du turc ABC Sealant en août, du tchèque KVK en septembre, de l'étasunien Butterfield Color et de l'allemand Faist ChemTec en novembre, d'activités du mexicain Industrial Ace et de l'américain Emseal Joint Systems en décembre ne semblent pas avoir rassasié l'appétit de l'ogre de Baar, qui s'est encore offert le mois dernier une participation majoritaire dans l'italien Index Construction Systems.Sika ne s'est pour autant pas encore mis à l'abri des prétentions de son concurrent français Saint-Gobain. Un bras de fer oppose depuis décembre 2014 la direction et le conseil d'administration du groupe zougois à la famille Burkard - héritière du fondateur de l'entreprise - lorsque Saint-Gobain avait proposé 2,75 mrd CHF à cinq de ses membres pour reprendre leurs parts, qui se montent à 16,1% du capital mais représentent 52,4% des droits de vote.Le dernier épisode juridique de cette saga remonte déjà à octobre 2016. Le tribunal cantonal de Zoug avait alors rejeté la plainte déposée par Schenker Winkler Holding (SWH), qui représente les intérêts des héritiers, contre les décisions prises à l'assemblée générale d'avril 2015. Le conseil d'administration avait alors décidé de limiter les droits de vote de SWH à 5% sur certains points à l'ordre du jour, notamment concernant la cession de leurs parts à Saint-Gobain.Plus récemment, l'avocat de la famille Burkard s'est épanché dans la presse alémanique sur le souhait des héritiers de renégocier le contrat passé en 2014 avec Saint-Gobain. L'offre comprenait alors une prime de 80% sur le cours de l'action, que la performance boursière a depuis transformé en une décote de près 20%.COURS DE L'ACTION: l'évolution latérale de la porteur Sika depuis le début de l'année lui aura au moins évité de faire aussi piètre figure que le SMI des valeurs vedettes, qui s'est affaissé de plus de 4% en près de deux mois. Sika pour sa part a placé une nouvelle marque de référence à 8405 CHF en janvier, après avoir décollé de plus de 60% en 2017.site web: www.sika.comyl/jh/buc(AWP / 22.02.2018 14h30)