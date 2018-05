Prévisions Sonova: chiffre d'affaires annuel attendu à 2,66 milliards de francs

Zürich (awp) - Le fabricant de prothèses auditives Sonova publie mardi 22 mai les résultats de son exercice décalé 2017/18. Dix analystes ont émis les prévisions suivantes:2017/18E(en mio CHF) consensus AWP fourchette 2016/17A estimationschiffre d'affaires 2'660 2'628 - 2'691 2'396 10Ebita * 524,6 521,7 - 528,1 463,0 3bénéfice net* 406,5 403,1 - 409,5 356,2 3(en CHF)bénéfice/action*: 6,08 6,04 - 6,16 5,35 3dividende/action 2,49 2,32 - 2,65 2,30 4* incluant les éléments exceptionnelsFOCUS: Sonova dévoile ses résultats annuels pour la première fois sous la direction de son nouveau directeur général Arnd Kaldowski. L'Allemand est entré en fonctions en début avril, succédant à Lukas Braunschweiler. Ce dernier avait pour mémoire présenté des chiffres semestriels jugés décevants par les analystes, malgré un bénéfice en hausse.M. Braunschweiler avait fait part de ses attentes pour le 2e semestre, comptant notamment sur le lancement en août des appareils auditifs Audéo-BDirect basés sur la technologie maison Sword. Certains analystes avaient cependant émis quelques critiques après les présentations de cette gamme, alors qu'ils avaient auparavant loué le modèle Oticon Opn du concurrent Demant, notamment en matière de qualité sonore et de connectivité.Côté résultats, il sera de ce fait intéressant d'observer l'évolution du chiffre d'affaires dans le domaine des appareils auditifs (Wholesales) durant l'exercice 2017/18. Pour l'ensemble du groupe, les analystes anticipent des revenus de 2,66 milliards de francs, un montant en hausse de 11% sur un an. Le dividende par action est lui attendu à 2,49 francs.OBJECTIFS: la direction table pour l'exercice 2017/18 sur une croissance des ventes de 10% à 12% de l'Ebita ajusté de 10% à 14% en monnaies locales. Ces projections excluent les coûts uniques provoqués par le rachat d'AudioNova. A moyen terme d'ici 2020/21, la progression des ventes doit s'établir en moyenne entre 5% et 7% et celle de l'Ebita de 7% à 11%.POUR MÉMOIRE: il y un mois, le fondateur et ancien président du conseil d'administration de Sonova est décédé à l'âge de 75 ans. Il avait repris l'entreprise en difficultés de son père avec un ami technicien, avant que son frère, Hans-Ueli les rejoigne.COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre Sonova a gagné près de 5%. Actuellement négociée à 160,65 CHF, l'action se trouve à 7% du plus haut de l'année de 172,15 CHF, atteint il y à peine deux semaines. Le titre a récemment souffert de la fusion des concurrents Sivantos et Widex, un mauvais signe pour les autres sociétés du secteurs, selon les spécialistes.www.sonova.comyl/vj/jh/al(AWP / 21.05.2018 14h36)