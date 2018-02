Prévisions Swiss Life: bénéfice annuel attendu entre 959 et 1033 mio CHF

Zurich (awp) - L'assureur Swiss Life publie mardi 27 février ses résultats pour l'année 2017. Au total cinq analystes se sont prêtés au jeu des prévisions.2017E(en mio CHF) cons. AWP fourchette 2016A estimationsrésultat opérationnel 1479 1455 - 1490 1393 4bénéfice net 997 959 - 1033 922 531.12.2017E(en mrd CHF) ons. AWP fourchette 31.12.16A estimationsfonds propres 14,6 14,4 - 15,1 13,7 4(en CHF) 2016Adividende par action 13,30 12,50 - 14,00 11,00 5FOCUS: Les analystes s'attendent à de solides résultats de Swiss Life pour l'exercice écoulé. La société d'assurance vie devrait profiter de la réaffectation des volumes d'affaires vers des produits modernes au lieu de ceux traditionnels à forte intensité en capital. Les analystes s'attendent à ce que Swiss Life ait fait des progrès au niveau des coûts. De nouveaux objectifs seront présentés au plus tôt à la fin de l'automne.L'attention se portera sur le niveau du dividende. En 2017, les bons résultats de l'année précédente et la solide base de capital ont permis un reversement de 11,00 CHF, contre 8,50 CHF précédemment. Le taux de redistribution s'est ainsi établi à 38%, après 31%. Le directeur général (CEO) Patrick Frost a souhaité que dans le futur, il se situe dans une fourchette de 30 à 50%.OBJECTIFS: Dans le cadre de la présentation des chiffres sur neuf mois en novembre, Swiss Life a indiqué être sur la bonne voie pour son programme "Swiss Life 2018". Les trois-quarts des initiatives dédiées à économiser les coûts ont déjà été mises en oeuvre.Swiss Life cible un rendement des fonds propres corrigé des gains en capital non réalisés entre 8% et 10%. Concernant les versements de liquidité ciblés de 1,5 mrd CHF, environ 80% ont été transférés. Swiss Life souhaite se fixer de nouveaux objectifs au mois de novembre.POUR MÉMOIRE: Dans une interview un peu avant Noël, le directeur général s'est prononcé contre une entrée dans l'assurance de biens. "Les efforts pour une entrée sur ce marché sont trop importants".M. Frost s'est exprimé dans une interview avec "Handelszeitung" au sujet des investigations du Département de la justice aux Etats-Unis (DoJ) sur ses activités transfrontalières avec des clients américains. L'autorité examine si ces derniers auraient eu recours à des produits d'assurance-vie complexes pour se soustraire à leurs obligations fiscales. L'assureur a été contacté en septembre par le DoJ. "Nous sommes au début de la procédure. Nous nous préparons aux discussions", a souligné M. Frost en décembre.La fondation de placements Swiss Life a poursuivi sa croissance en 2017. Les actifs bruts ont progressé de 20% à 7,5 mrd CHF à fin d'année, a souligné le groupe début février. La fondation de placements a poursuivi sa croissance des années passées et fait désormais partie des six plus grands acteurs de la branche en Suisse, s'occupant de 420 clients (caisses de pension et fondations collectives).COURS DE L'ACTION: A la Bourse, Swiss Life a perdu de la valeur dans la foulée du mouvement de correction d'ensemble. Toutefois, le repli a été limité, avec environ -1,5%, tandis que le SPI a lâché 4%. En 2017, le titre Swiss Life a progressé de 20%.Hompage: www.swisslife.comab/mk/ol/rp(AWP / 26.02.2018 14h30)