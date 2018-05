Prévisions Swiss Life: volume d'affaires attendu à 6,687 milliards de francs

Zurich (awp) - L'assureur Swiss Life fait le point mardi 8 mai sur l'évolution de ses affaires au cours des trois premiers mois de l'année. Trois analystes ont fourni des prévisions pour le consensus AWP.T1 2018E(en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2017A estimationsvolume d'affaires 6'687 6'599 - 6'800 6'539 3FOCUS: traditionnellement, Swiss Life ne dévoile que l'évolution des volumes au 1er trimestre et ne donne aucune indication sur les résultats. L'intérêt des analystes est donc limité et ils attendent un début "pas spectaculaire" de l'année, avec une légère hausse des volumes. Les variations devraient avoir été faibles en Suisse et en Allemagne alors qu'en France, la vente de produits liés à des fonds aura continué de progresser.OBJECTIFS: Swiss Life suit cette année son plan triennal "Swiss Life 2018". Ce dernier prévoit notamment des économies de coûts de 100 millions de francs, dont 86 millions avaient déjà été épargnés l'an dernier. La valeur des nouvelles affaires doit atteindre 750 millions de francs sur les trois ans, avait déclaré le patron Patrick Frost. Le rendement des fonds propres doit se situer entre 8% et 10%.POUR MÉMOIRE: fin avril, Swiss Life a présenté, comme d'autres assureurs, son taux de solvabilité SST. Au 1er janvier, ce dernier était en hausse de 9 points de pourcent à 170%. Fin février lors de la conférence de bilan, le groupe avait parlé de plus de 170%.L'annonce d'AXA, mi-avril de son retrait de l'assurance prévoyance professionnelle a soulevé bien des vagues. Dans la foulée, Swiss Life a assuré qu'elle n'avait pas l'intention d'imiter son concurrent. Par année, les recettes du 2e pilier représentent quelque 8,2 milliards pour Swiss Life.COURS DE L'ACTION: le titre Swiss Life se trouve actuellement proche de son niveau de fin 2017.Hompage: www.swisslife.comab/jl/yl/rp/fr(AWP / 07.05.2018 14h30)