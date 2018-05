Prévisions Swiss Re: bénéfice net trimestriel attendu à 437 mio USD

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re publiera vendredi 4 mai les résultats du premier trimestre. Au total, cinq analystes ont contribué au consensus AWP:T1 2018E(en mio USD) consensus AWP fourchette T1 2017A estimationsprimes brutes 10'793 10'499 - 11'249 10'199 3bénéfice net 437 270 - 537 656 5ratio combiné P&C (en %) 94,7 93,3 - 95,5 95,6 5ratio combiné CorSo (en %) 99,9 99,0 - 101,0 99,6 3au 31.3.2018E consensus AWP fourchette 31.12.2017A estimations(en mio USD)fonds propre 33'303 32'578 - 33'800 33'374 4FOCUS: le marché s'intéressera en particulier aux projets du groupe japonais SoftBank et moins aux résultats de Swiss Re. Une confirmation des hausses des prix des réassureurs, sous pression les dernières années, sera aussi suivie de près.Lors de l'assemblée générale de fin avril, le président de Swiss Re Walter Kielholz n'avait pas annoncé de nouveautés par rapport aux discussions avec SoftBank, liées à une éventuelle entrée au capital du réassureur.OBJECTIFS: le groupe a confirmé ses objectifs lors de sa journée des investisseurs. A long terme, le rendement des fonds propres devrait être supérieur d'au moins 700 points de base aux obligations du Trésor US à dix ans. Dans la réassurance dommages (P&C) le rendement ambitionné oscille entre 10-15%, dans le segment vie et santé (L&H) entre 10-12%, pour Corporate Solutions entre 10-15% et pour Life Capital 6-8%.Le réassureur vise par ailleurs à l'échelle du groupe une croissance annuelle de 10% sur l'ensemble du cycle des fonds propres économiques par action, le but étant d'allouer aux actionnaires le capital "excédentaire", c'est-à-dire non utilisé dans les activités opérationnelles. C'est ce que Swiss Re a fait ces dernières années moyennant des campagnes de rachat d'actions. Le groupe met cela en oeuvre par un nouveau programme de rachat de titres.POUR MEMOIRE: Swiss Re et SoftBank mènent des discussions sur une éventuelle collaboration. Cela permettrait au réassureur d'avoir accès à un savoir technologique plus développé et une base de clientèle plus importante. Le géant technologique japonais devrait acquérir au maximum 10% du capital-actions du réassureur.Les discussions se trouvant au début, il est encore trop tôt pour dire si les deux parties concluront effectivement un contrat, avait relevé le directeur général (CEO) Christian Mumenthaler lors de la journée des investisseurs."SoftBank est des plus grands investisseurs dans le secteur technologique, un partenariat (au niveau des nouvelles technologies) créerait certainement des opportunités pour Swiss Re", a dit Christian Mumenthaler tout en relevant que les investissements dans la technologie étaient déjà une priorité pour le groupe.En amont de sa journée des investisseurs, Swiss Re a assuré disposer d'une dotation en capitale solide, lui permettant notamment d'investir dans des opportunités de croissance.Le réassureur détient un ratio de Swiss Solvency Test (SST) de 269% en 2018, contre 262% en 2017, un indicateur sur la capitalisation se trouvant parmi les meilleurs de la branche, assure Swiss Re. Par ailleurs, sa stratégie technologique devrait aussi lui permettre de se développer."Les perspectives pour le secteur restent positives et l'environnement continue de s'améliorer", indique aussi le réassureur. La hausse des prix devrait en particulier soutenir les résultats de Property & Casualty Reinsurance ainsi que de Corporate Solutions. La hausse des taux d'intérêt constitue également un élément positif pour le portefeuille d'investissement du groupe.COURS DE L'ACTION: le titre, en raison d'une éventuelle participation de SoftBank, évolue mieux que le marché de référence, le SMI. L'action s'est étoffée d'environ 3% depuis le début de l'année, tandis que l'indice vedette a cédé plus que 5%.Homepage: www.swissre.comyl/mk/lk/tn(AWP / 03.05.2018 14h30)