Prévisions Swiss Re: résultat annuel attendu entre -197 et 243 mio USD

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re lèvera le voile vendredi 23 février sur sa performance annuelle pour l'année 2017. Douze analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:2017E(en mio USD) cons. AWP fourchette 2016A estimationsprimes brutes 34'582 34'238 - 35'263 35'622 3résultat net 108,6 -197 - 243 3'558 8fonds propres 33'268 32'871 - 33'668 34'532 3(en %)ratio combiné P&C 110,7 110,0 - 111,6 93,5 6(en CHF)dividende par action 5,00 4,85 - 5,19 4,85 12FOKUS: l'année écoulée aura été marqué pour Swiss Re par des charges liées aux catastrophes naturelles plus élevées que d'habitude. Les coûts occasionnés par les ouragans "Harvey", "Irma" et "Maria", qui ont affecté à la fin de l'été les Caraïbes et le sud-est des Etats-Unis, alourdissent considérablement la note. A cela s'ajoutent un tremblement de terre au Mexique, des incendies en Californie et le cyclone "Debbie" en Australie. Difficile à l'heure actuelle de savoir si le réassureur bouclera tout de même l'exercice sur un bénéfice ou essuiera une perte.Le bilan de Swiss Re devrait être suffisamment robuste pour faire face aux montants élevés de dommages, tout en continuant de gratifier ses actionnaires d'un dividende généreux. Il est même possible que le groupe zurichois annonce un nouveau programme de rachat d'action, qui devra le cas échéant être validé au printemps lors de la prochaine assemblée générale.Un autre thème qui intéressera les investisseurs est l'intérêt du japonais Softbank, apparemment désireux de s'offrir jusqu'à 30% du capital de Swiss Re. Début février, le réassureur a laissé entendre que des pourparlers étaient en cours. Softbank est un conglomérat diversifié coté au Topix de la Bourse de Tokyo, actif notamment dans les télécommunications et les services internet.La ronde de renouvellement des contrats sera également scrutée avec attention. Elle permettra de voir si la tendance à la stabilisation des prix se confirme, voire s'accentue, après plusieurs années d'évolution négative. C'est ce qu'avait laissé entendre Swiss Re à l'occasion du grand raout monégasque de la branche en septembre dernier.OBJECTIFS: à long terme, Swiss Re vise un rendement des fonds propres supérieur d'au moins 700 points de base aux obligations du Trésor US à dix ans. Dans la réassurance dommages (P&C) le rendement ambitionné oscille entre 10-15%, dans le segment vie et santé (L&H) entre 10-12%, pour Corporate Solutions entre 10-15% et pour Life Capital 6-8%.Le réassureur vise par ailleurs à l'échelle du groupe une croissance annuelle de 10% sur l'ensemble du cycle des fonds propres économiques par action, le but étant d'allouer aux actionnaires le capital "excédentaire", c'est-à-dire non utilisé dans les activités opérationnelles. C'est ce que Swiss Re a fait ces dernières années moyennant des campagnes de rachat d'actions. La dernière, portant sur 1 mrd CHF lancée en novembre, est récemment parvenue à son terme.POUR MÉMOIRE: selon un article du "Financial Times" paru lundi, les pourparlers avec Softbank vont bon train. Les Japonais exigeraient plusieurs sièges au conseil d'administration. De nouvelles discussions seraient prévues ces prochaines semaines entre le fondateur et directeur général (CEO) de Softbank, le milliardaire Masayoshi Son, et le président de Swiss Re, Walter Kielholz, afin de finaliser le deal.En octobre, Swiss Re avait estimé le montant lié aux dommages causés par les catastrophes naturelles survenues aux Etats-Unis, aux Caraïbes et au Mexique pendant le 3e trimestre à près de 3,6 mrd USD, avant impôts et après rétrocessions. Le directeur financier (CFO) David Cole avait par ailleurs insisté sur le fait que l'entreprise entendait "continuer à poursuivre ses priorités en matière de gestion du capital".Le montant cumulé des dommages occasionnés par les ouragans "Harvey", "Irma" et "Maria" pour la branche de l'assurance avait été estimé par des experts à quelque 100 mrd USD.Début octobre, l'assureur japonais MS&AD a pris une participation de 5% dans ReAssure, filiale de Swiss Re, pour 175 mio GBP (224,3 mio CHF). Le groupe nippon s'est engagé à investir au total 800 mio GBP (1,03 mrd CHF) sur trois ans dans la société, lui permettant ainsi de relever sa participation jusqu'à 15%.En décembre, Swiss Re a repris à son compte, via sa division Life Capital, 1,1 mio de polices d'assurance-vie du gestionnaire d'actifs britannique Legal & General. Le montant de la transaction totalise 650 mio GBP. Les polices sont désormais administrées par l'unité ReAssure.Fin mars prochain, John Dacey succédera à David Cole au poste de CFO. Ce dernier souhaite poursuivre une "carrière non exécutive" mais continuera de siéger au conseil d'administration de plusieurs filiales du groupe, avait précisé Swiss Re. A compter d'avril, le comité de direction sera ramené à douze membres, suite à la fusion des fonctions de CFO et de directeur stratégique (CSO) du groupe.En novembre, Swiss Re a nommé Jerome Jean Haegeli en tant qu'économiste en chef, en remplacement de Kurt Karl, qui a quitté le groupe en décembre 2017.COURS DE L'ACTION: la perspective d'une entrée de Softbank au capital de Swiss Re a donné des ailes au cours. Selon les analystes, la participation visée par Softbank ne se fera que moyennant une prime substantielle. Depuis le début de l'année, le titre Swiss Re s'est enrobé de près de 5%, alors que le marché dans son ensemble s'est délesté d'à peu près autant. En 2017 en revanche, la nominative avait nettement sous-performé le SMI des valeurs vedettes.site web: www.swissre.comjl/mk/yl/buc/jh(AWP / 22.02.2018 14h30)