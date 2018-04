Prévisions Swisscom: recettes trimestrielles attendues à 2830 millions de francs

Zurich (awp) - L'opérateur de télécommunications Swisscom publie mercredi 2 mai ses résultats au premier trimestre 2018. Cinq analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:T1 2018E(en mio CHF) cons. AWP fourchette T1 2017A estimationschif. affaires 2'830 2'791 - 2'876 2'831 5Ebitda 1'055 1'021 - 1'073 1'073 5bénéfice net 373 340 - 396 373 5FOCUS: les analystes anticipent dans l'ensemble une évolution stable des recettes ainsi que de la rentabilité opérationnelle (Ebitda). Quant au bénéfice net, il devrait être resté stable.Une attention particulière sera accordée aux indications concernant les conséquences du durcissement de la concurrence, comme des réductions pour les offres combinées, la baisse des revenus d'itinérance (roaming) et la pression sur les prix dans le segment des clients entreprise. Et cela vaut pour les deux marchés dans lesquels opère le géant bleu, à savoir la Suisse (Swisscom) et l'Italie (Fastweb).Le dernier coup de théâtre de l'opérateur historique sur son marché de référence est l'incursion du concurrent Salt dans la télécommunication fixe (Internet, TV et téléphonie). Comme celle-ci n'a eu lieu qu'à la fin du trimestre sous revue, ses effets ne devraient pas encore se faire sentir.Afin de contrer l'érosion structurelle des revenus - en raison notamment de l'abandon croissant des lignes de téléphonie fixes - le groupe a mis en place un programme d'économies pluriannuel, qui a encore été renforcé en février. Swisscom espère désormais réduire sa base de coûts annuelle de 100 millions de francs entre 2018 et 2020, contre 60 millions jusque là. Pour l'exercice en cours, cela se traduit par la suppression de quelque 700 postes de travail.Au chapitre des objectifs, il est peu probable de voir la direction retoquer ses ambitions annuelles si tôt dans l'année, d'autant plus que ces dernières ont à peine été confirmées début avril à l'occasion de l'assemblée générale.OBJECTIFS: la direction de Swisscom vise pour 2018 un chiffre d'affaires d'environ 11,6 milliards de francs (2017: 11,66 milliards), ainsi qu'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 4,2 milliards (2017: 4,30 milliards). La filiale italienne Fastweb devrait connaître une légère croissance. Les investissements ne devraient pas franchir la barre des 2,4 milliards. Si les objectifs sont atteints, l'opérateur s'est engagé à redistribuer à ses actionnaires un dividende inchangé de 22 francs par action.POUR MÉMOIRE: une des thématiques qui agite actuellement la branche est la distribution prochaine des fréquences mobiles. Les opérateurs divergent quant à la manière de procéder, et le concurrent Sunrise a même récemment évoqué la possibilité de déposer plainte, si le mode d'attribution venait à jouer en sa défaveur.Les acteurs du secteur sont en revanche unanimes en ce qui concerne les valeurs limites. "Le développement du réseau durera bien plus longtemps et le potentiel de la 5G ne pourra pas être pleinement exploité", a regretté dans une interview le patron de Swisscom, Urs Schaeppi, en référence à la posture restrictive du parlement.Le portefeuille de participations du groupe a également connu quelques changements. Ainsi les 50% détenus dans la plateforme de commerce en ligne Siroop a été cédée au partenaire Coop. A l'inverse, Swisscom souhaite avec Ringier racheter les parts de SRG dans la coentreprise publicitaire Admeira.Swisscom a emboîté le pas de ses concurrents dans la guerre des prix. Les tarifs d'itinérance ont été sabrés en mars, et les prix des produits "Wingo" ont été revus à la baisse après l'offensive de Salt sur le réseau fixe.En février, Swisscom a fait les gros titres, après la révélation d'un vol de données hébergées par un de ses partenaires de distribution. En octobre 2017, des inconnus se sont procuré les noms, adresses, numéros de téléphone et dates de naissance de quelque 800'000 clients de l'opérateur historique.Début janvier, le géant bleu avait fait grincer des dents en raison de pannes fastidieuses, qu'il avait mises sur le compte d'erreurs dans le logiciel d'un fournisseur.COURS DE L'ACTION: après un pic annuel à 530,60 francs début 2018, le cours de l'action Swisscom a connu une érosion continue, marquée par un plus bas à 447,20 francs mi-avril. Actuellement, la nominative évolue autour de 471,70 francs, soit en recul de près de 8% par rapport à fin 2017.site web: www.swisscom.chab/rw/buc/rp(AWP / 30.04.2018 14h30)