Prévisions UBS: bénéfice trimestriel entre 612 et 1008 mio CHF

Zurich (awp) - Le groupe bancaire UBS publie lundi 22 janvier sa performance au 4e trimestre 2017. Cinq analystes se sont livrés à l'exercice des pronostics:T4 2017E(en mio CHF) consensus AWP T3 17A T4 16Arevenu d'exploitation 7'134 7'145 7'055résultat net -2'119 946 738(après minoritaires)bénéfice avant impôts 812 1'221 848FOCUS: en raison de la faible volatilité sur les marchés financiers, le dernier trimestre 2017 ne devrait pas avoir été particulièrement positif pour le numéro un bancaire helvétique. A l'instar d'autres banques d'investissements qui ont déjà dévoilé leurs résultats comme Goldman Sachs ou Bank of America, UBS devrait faire les frais d'une dynamique souffreteuse en termes de revenus, estime la Banque cantonale de Zurich (ZKB). C'est aussi ce que laisse présager la guidance formulée par Deutsche Bank en début d'année. Le produit des activités de négoce est attendu en baisse de 16%, -15% pour les titres à dividende et -18% pour ceux à taux fixe.Le résultat net devrait être nettement négatif, en raison de la réforme fiscale portée par le président américain Donald Trump, qui a amené la plupart des grandes banques à effectuer d'importants correctifs de valeur. La réforme abaisse le taux d'imposition des sociétés de 35% à 21%, ce qui contraint les banques à réduire la valeur de leurs actifs d'impôts différés. Les analystes s'attendent à une dépréciation de l'ordre de 2,8 mrd CHF, qui devrait toutefois rester sans effet sur le ratio de fonds propres durs (CET1). Le concurrent Credit Suisse avait fait état en décembre d'une dépréciation de 2,3 mrd CHF.Les déclarations concernant le paiement et l'évolution du dividende seront également scrutées par les intervenants. Comme la réforme US reste sans effet sur le ratio de fonds de propres et que celui-ci était reparti à la hausse au 3e trimestre, rien ne devrait empêcher un relèvement (2016: 0,60 CHF) au titre de l'année écoulée. Lors du dernier partiel, le patron d'UBS, Sergio Ermotti, avait cependant temporisé en affirmant que le dividende n'évoluerait pas au même rythme que le bénéfice net (+32% sur un après 9 mois), eu égard notamment au programmes de rachat de titres ainsi qu'à d'éventuelles évolutions réglementaires (Bâle IV, etc).Dans la gestion de fortune, coeur de métier du groupe, le reflux de capitaux transfrontaliers (cross border) devrait peu à peu se tarir. Pour le 4e trimestre, la banque anticipe encore des reflux de 7 à 8 mrd CHF, après quoi le processus devrait être parvenu à son terme. L'évolution des marges sera également sous le feu des projecteurs: après des années d'érosion, la direction d'UBS avait laissé entendre que le creux de la vague avait été atteint.OBJECTIFS: ci-après un résumé des objectifs actuels du groupe:. réduction des coûts de 2,1 mrd CHF d'ici fin 2017 (par rapport à 2013). rapport ajusté charges-revenus: 60%-70%. rendement ajusté sur fonds propres moins le goodwill et d'autresvaleurs immatérielles (RoTE): >15%. Taux CET1 (Bâle III): au moins 13%. RWA*: environ 250 mrd prévu à court et moyen termes. LRD* (Bâle III: environ 950 mrd CHF prévu à court et moyen termes)*sur base des multiplicateurs Finma et du changement de laméthodologie pour le RWA et compte tenu de conditions demarché normalisées pour RWA et LRDPOUR MÉMOIRE:ÉCONOMIES: pour fin 2017, la banque visait des économies nettes de 2,1 mrd CHF par rapport à la base de coûts de 2013. D'après les chiffres du 3e trimestre, elle semblait en bonne voie pour y parvenir. Entre juillet et septembre, quelque 100 mio supplémentaires ont pu être épargnés, portant le montant cumulé des économies à 1,9 mrd CHF. Ce programme ne devrait pas être suivi de mesures supplémentaires, même si les coûts continueront d'être scrutés de près, selon les récents propos de la direction.TAUX DE FONDS PROPRES: UBS entend rester une des banques les mieux capitalisées du monde. Fin septembre, le taux de fonds propres durs (CET1) était de 13,7% (après 13,5% fin juin), pour un ratio de levier de 3,7%.COÛTS DE RESTRUCTURATION: fin octobre, le directeur financier (CFO) Kirt Gardner avait évoqué des coûts de restructuration pour le 4e trimestre compris entre 300 et 400 mio CHF (consensus: 358 mio). Additionnés aux quelque 800 mio des neuf premiers mois, ils devraient atteindre pour l'ensemble de l'exercice 1,1 à 1,2 mrd CHF. En 2018, la direction anticipe encore des coûts à hauteur de 0,5 mrd CHF. Selon Sergio Ermotti, ce type de coûts devrait avoir totalement disparu à l'horizon 2020.CHRONIQUE JUDICIAIRE: le groupe traîne toujours des casseroles juridiques, dont certaines remontent à plusieurs années. Fin novembre, le Financial Times rapportait que huit grandes banques, parmi lesquelles UBS, se prépareraient à un accord avec la Commission européenne dans le cadre d'une enquête sur leur supposée participation à un cartel dans le négoce des devises. Selon des sources citées par le quotidien britannique, le montant total de l'amende pourrait dépasser les 2 mrd EUR payés par les banques reconnues coupables de manipulation sur le marché des taux.Dans le cadre de son litige l'opposant au service des eaux de la ville de Leipzig (KWL), la banque aux trois clés avait connu un revers en octobre devant la justice londonienne. Avec deux autres banques, elle réclamait à KWL 350 mio EUR, somme à laquelle s'ajoutaient des intérêts au titre d'assurance de risques de crédit, portant le total à 500 mio EUR.L'affaire porte sur des opérations financières de plusieurs millions de dollars réalisées en 2006 et 2007 par KWL. A l'image de la première instance, la cour d'appel de Londres a estimé que les risques découlant des opérations de titres adossés à des dettes collatérales (CDO) devaient être assumés par les banques.COURS DE L'ACTION: jeudi à la mi-journée, la nominative UBS pointait à 18,95 CHF, soit 5,6% de son niveau de fin 2017 (CS +3,8%%, SMI +0,7%). L'année dernière, le titre a progressé de 12,5%, en retrait de la moyenne du marché (+14%) et de son rival aux deux voiles (CS +30%).site web: www.ubs.comjl/uh/hr/buc/ol(AWP / 19.01.2018 14h21)