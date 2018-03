Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Groupe d'experts de la Confédération s'attend à une poursuite de la reprise conjoncturelle vigoureuse et prévoit pour 2018 une croissance robuste de 2,4 % du PIB. La conjoncture dynamique à l'étranger soutient le commerce extérieur et le climat d'investissement propice stimule la demande intérieure. En 2019, l'économie mondiale devrait connaître un ralentissement progressif, mais le Groupe d'experts table tout de même, pour la Suisse, sur une croissance encore solide de 2,0 % du PIB. L'évolution conjoncturelle favorable va de pair avec la poursuite de l'embellie sur le marché du travail et une hausse modérée du renchérissement.(Admin.ch / 20.03.2018 07h45)