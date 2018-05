Prévisions du jour jeudi 10 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE- Ascension, service AWP limitéINTERNATIONALBERD- La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) tientsa réunion annuelleFAO- Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, centrée sur la faimet les conflitsUSA- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)- Prix à la consommation - avril (14H30)- Rapport WASDE sur les marchés agricoles (18H00)- Chiffres de l'exécution budgétaire - avril (20H00)JAPON- Comptes courants (mars) (01H50)GB- Balance commerciale mars (10H30)- Production industrielle mars (10H30)- Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, publication desminutes correspondantes et du rapport trimestriel sur l'inflation (13H00)ITALIE- Production industrielle en mars (10H00)CHINE- Chiffre inflation (pour avril) (03H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 10.05.2018 09h30)