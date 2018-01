Prévisions du jour jeudi 11 janvier

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:00 Bossard: chiffre d'affaires 201707:00 Partners Group: masse sous gestion AuM 2017 (CC 09:00)07:00 Richemont: rapport intermédiaire T309:30 EY: CP baromètre bancaire, 10 ans après la crise financière, Zurich10:30 Credit Suisse: CP banque d'investissements, tendances etperspectives 2018, Zurich- Leonteq: (R)evolution day, Zurich- Schaffner: as. g., SoleureINTERNATIONALFRANCE- PIB au 4e trimestre (conjoncture industrie, services et bâtiment)(08H45)UE- Zone euro: balance des paiements pour le 3e trimestre- Zone euro: production industrielle en novembreBCE- Publication des minutes de la réunion de politique monétairedu 14 décembre 2017USA- Prix à la production décembre (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)- Chiffres de l'exécution budgétaire décembre (20H00)ALLEMAGNE- Conférence de presse de l'office des statistiques Destatis, qui publierale chiffre provisoire de la croissance du PIB allemand en 2017 (10H00)PORTUGAL- Inflation décembreToutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 11.01.2018 06h20)