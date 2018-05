Prévisions du jour jeudi 17 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Züblin: résultats 2017/1809:15 OFS: sondage marché du travail au 1er trimestre10:30 Züblin: CPB 2017/18. Zurich10:15 Villars: as. g., Fribourg15:00 VAT: as. g., Saint-Gall16:45 Adval Tech: as. g., Berne14:00 Lombard Odier: présentation marché des obligations (dès...), Zurich- Congrès Alu 2018 (as. g. la veille), chartreuse d'Ittingen- öbu: économie 2030, vision du futur, ZurichINTERNATIONALFRANCE- Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA): immatriculationsde voitures neuves dans l'UE en avril (08H00)- Commercialisation des logements neufs au 1er trimestre - SDES (08H45)- Comptes nationaux annuels - révision des principaux agrégats 2017 (08H45)UE- La Cour de justice de l'UE se prononce sur le statut de troisnéonicotinoïdes (09H30)- Zone euro: commerce international de biens en mars (11H00)USA- Activité industrielle dans la région de Philadelphie - mai (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)- Indicateur composite de l'activité économique (Conference Board) -avril (16H00)ITALIE- Commerce extérieur en mars (10H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 17.05.2018 06h20)