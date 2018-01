Prévisions du jour jeudi 18 janvier

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Galenica: chiffre d'affaires 201707:00 Geberit: chiffre d'affaires 2017 (CC 09:00)09:00 Banques privées et gestionnaires d'actifs: CP annuelle, Berne09:15 UBS: Real Estate Focus 2018, Zurich09:30 Association suisse d'assurances ASA: CP annuelle, Zurich10:15 Economiesuisse: CP annuelle, Berne- Seco: conférence sur les nouveaux mécanismes de finance,emtinternationaux (Social Impact Bonds), ZurichINTERNATIONALOPEP- Publication du rapport mensuelUSA- Activité industrielle dans la région de Philadelphie janvier (14H30)- Mises en chantier de logements décembre (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)- Stocks hebdo de pétrole brut aux USA (17H00)JAPON- Production industrielle révisée novembre (05H30)CHINE- PIB au 4e trimestre et année 2017- Production industrielle décembre- Ventes de détail décembre- Investissements en capital fixe décembreToutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 18.01.2018 06h20)