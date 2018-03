Prévisions du jour jeudi 1er mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:00 Kardex: résultats 2017 (CC 14:00)06:00 Orior: résultats 201706:30 Ascom: résultats 201706:45 Sunrise: résultats 201707:00 Adecco: résultats T4 (CC 11:00)07:00 BC de Bâle: résultats 201707:00 GAM: résultats 201707:00 Implenia: résultats 201707:00 Newron: résultats 201707:00 Swiss Prime Site SPS: résultats 201707:00 VZ Holding: résultats 201707:45 Seco: PIB au T408:00 OFL: taux hypothécaire de référence09:00 BC de Bâle: CPB 2017, Bâle09:00 GAM: CPB 2017, Zurich09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier09:15 Newron: CPB 2017, Zurich09:30 Indice PMI des directeurs d'achat février09:30 Ascom: CPB 2017, Zurich09:30 Coopérative banques régionales Clientis zurichoises: CPB 2017, Zurich10:00 SPS: CPB 2017, Zurich10:00 Swissmem: CP annuelle, Zurich10:30 Implenia: CPB 2017, Zurich11:15 Sunrise: CPB 2017, ZurichINTERNATIONALFRANCE- Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA): chiffres desimmatriculations de voitures particulières neuves pour la Franceen février (06H00)UE- Libre-échange: reprise des négociations UE-Mercosur- Zone euro: chômage en janvier (11H00)USA- Dépenses et revenus des ménages - janvier (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)- Dépenses de construction - janvier (16H00)- Indice ISM d'activité dans l'industrie - février (16H00)JAPON- Japon: ventes de véhicules neufs (février) (06H00)ITALIE- Chômage en janvier (10H00)- PIB et dette publique en 2017 (11H00)AUTRICHE- Chômage févrierESPAGNE- Espagne: données définitives sur la croissance du PIB en 2017 (INE) (09H00)CHINE- PMI Caixin manufacturier pour février (02H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 01.03.2018 06h20)