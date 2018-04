Prévisions du jour jeudi 26 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:30 Bucher: chiffre d'affaires T106:30 Schindler: résultats T1 (CC 10:00)06:30 Straumann: résultats T1 (CC 09:00)07:00 Molecular Partners: T1 Management Statement07:00 Roche: résultats T1 (CC 14:00)07:25 BNS: résultats T107:30 Swiss: résultats financiers T110:00 Comet: as, g., Berne10:00 GAM: as, g., Zurich12:00 KTM Industries: as, g., Wels /AT14:00 Schmolz+Bickenbach: as, g., Lucerne16:00 BC vaudoise: as, g., Lausanne16:00 Elma: as, g., Wetzikon17:00 Zwahlen et Mayr: as, g., Aigle18:00 BC de Bâle: as, g., Bâle18:30 BC du Jura: as, g., Delémont09:15 BAK Economics: prévisions de printemps (dès...), Bâle- Switzerland Global Enterprise: forum 2018, ZurichINTERNATIONALFRANCE- Enquête trimestrielle dans la promotion immobilière, les Travaux Publicset l'artisanat du bâtiment (avril 2018) - Insee (12H00)UE- Visite à Athènes du président de la Commission européenne, Jean-ClaudeJuncker, alors que le pays s'apprête à sortir des programmes de prêts deses créanciers, UE et FMI- Réunion de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire enzone euro (15H30)USA- Commandes de biens durables - mars (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)ALLEMAGNE- Baromètre GfK du moral des consommateurs d'avril (08H00)ESPAGNE- Données sur le chômage au 1er trimestre (INE) (09H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 26.04.2018 06h20)