Prévisions du jour jeudi 3 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE03:00 Logitech: résultats 2017/18 (CC 14:30)06:45 Sunrise: résultats T107:00 Geberit: résultats T1 (CC 09:00)07:00 Valiant: résultats T108:00 Glencore: rapport de production T118:00 BNS: alloc. Thomas Jordan sur l'initiativeMonnaie pleine, Zurich18:00 Pargesa: résultats T110:00 Lindt&Sprüngli: as. g., Zurich10:00 Plazza: as. g., Zurich10:30 Lastminute.com: as. g., Amsterdam10:30 UBS: as. g., Bâle13:30 BFW: as. g., Frauenfeld14:00 Dufry: as. g., Bâle15:00 Pargesa: as. g., Genève- Swiss Biotech Day 2018, BâleINTERNATIONALUE- Zone euro: 1ère estimation de l'inflation en avril (11H00)- Zone euro: prix à la production industrielle en mars (11H00)USA- Balance commerciale - mars (14H30)- Productivité au 1er trimestre(1ere estimation) (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)- Commandes industrielles - mars (16H00)- Indice d'activité dans le secteur des services (ISM) - avril (16H00)ALLEMAGNE- VDA: immatriculations de voitures neuves d'avril (12H00)CANADA- Balance commerciale pour mars 2018 (14H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 03.05.2018 06h20)