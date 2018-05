Prévisions du jour jeudi 31 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:30 Dottikon ES: résultats 2017/1807:45 Seco: PIB au 1er trimestre09:00 BNS: balance des paiements et fortune à l'étranger 201709:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail09:15 CS Research Institute Future of GDP, Zurich09:30 Interpharma/Santésuisse: CP comparaison des prix desmédicaments, Berne09:30 BNS: CP résultat sondage sur les moyens de paiement 201709:30 Helvetia: CP prévoyance professionnelle, Zurich09:30 Seco: CP estimation du PIB au 1er trimestre, Berne10:45 SIX Group: CP 30 ans du SMI, Zurich12:15 EFG Bank: table ronde "croissance globale", Zurich14:00 LumX: as. g., Guernesey17:30 BC de Thurgovie: as. des détenteurs de bonsINTERNATIONALFRANCE- Indices de prix de production et d'importation de l'industrieavril - Insee (08H45)- Inflation mai, estimation provisoire - Insee (08H45)UE- Zone euro: 1ère estimation de l'inflation en mai (11H00)- Zone euro: chômage en avril (11H00)USA- Dépenses et revenus des ménages - avril (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)- Activité économique dans la région de Chicago - mai (15H45)- Promesses de vente de logements (NAR) - avril (16H00)- Niveau hebdomadaire des stocks de pétrole (17H00)JAPON- Production industrielle (avril)ITALIE- Chômage en avril (10H00)- Inflation en mai (1ère estimation) (11H00)CANADA- PIB au 1er trimestre 2018 (14H30)CHINE- PMI manufacturier officiel (pour mai) (03H00)INDE- L'Inde annonce ses chiffres de croissance sur le trimestrejanvier-mars (12H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 31.05.2018 06h20)